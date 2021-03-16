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DSÖ: COVID-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok

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Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta farklı firmaların geliştirdiği 300 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısının uygulandığını ve aşıdan kaynaklanan bir ölümün tespit edilmediğini açıkladı.
DSÖ: COVID-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm yok

Dünya Sağlık Örgütü, küresel çapta farklı firmaların geliştirdiği 300 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısının uygulandığını ve aşıdan kaynaklanan bir ölümün tespit edilmediğini açıkladı.

 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’de, video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.

 

“En büyük tehdit, aşılara erişim eksikliği”

 

Yarın DSÖ Küresel Aşı Güvenliği Danışma Komitesi’nin toplanacağını açıklayan Ghebreyesus, ülkelerin karşılaştığı en büyük sorunun aşılara erişimdeki eksiklik olduğunu söyledi:

 

“Şu anda çoğu ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit, COVID-19 aşılarına erişim eksikliği. Neredeyse her gün dünyanın dört bir yanından üst düzey siyasetçilerden telefonlar alıyorum ve bana COVAX kapsamında ne zaman aşı tedarik edeceklerini soruyorlar. Bazılarının ümitleri suya düşmüş durumda ve bunun nedenini anlıyorum. Kendi ülkelerinde hiçbir aşı yokken dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının nüfuslarını defalarca aşılamaya yetecek kadar aşı satın aldığını görüyorlar.”

 

“Paniğe kapılmayın”

 

DSÖ Bilim Heyeti’nden başuzman Dr. Soumya Swaminathan AstraZeneca aşılarının kullanımının durdurulmasıyla ilgili olarak, “Şu ana kadar dünya genelinde 300 milyondan fazla doz farklı aşı uygulandı, COVID-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm bulunmuyor” dedi.

 

AstraZeneca ve diğer aşıları kullanan insanlara paniğe kapılmamaları yönünde çağrıda bulunan Swaminathan, salgının sona ermesi için aşılamanın şart olduğunu vurguladı.

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