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DSÖ: Covid-19 kaynaklı ölümlerde bu yılın en düşük rakamlar görüldü

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Dünya Sağlık Örgütü, dünyada Covid-19 kaynaklı ölümlerde düşüşün sürdüğünü ve bu yılın en düşük can kaybı rakamlarının görüldüğünü açıkladı.
DSÖ: Covid-19 kaynaklı ölümlerde bu yılın en düşük rakamlar görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, Covid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

"56 ÜLKE AŞILAMA HEDEFİNE ULAŞAMADI"

Birçok ülkenin, bu yılın sonuna kadar nüfuslarının yüzde 40'ına Covid-19 aşısı yaptırma hedefine ulaşamama riskinin bulunduğunu belirten Ghebreyesus, "Aşı piyasasından fiili olarak dışlanan ve çoğu Afrika'da bulunan 56 ülke, eylülün sonuna kadar nüfuslarının yüzde 10'unu aşılama hedefine ulaşamadı." dedi.

Ghebreyesus, Kuzey Kore, Eritre ve Brundi'de ise henüz aşılamaların başlamadığı bilgisini paylaştı.

Aşılama hedefine ulaşamayan ülkelerin büyük çoğunluğunun aşı tedarik sıkıntısı yaşadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Küresel aşı tedariklerini kontrol eden ülke ve firmalara, bir kez daha COVAX ve AVAT programlarına aşı yollamayı önceleme çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

"COVİD-19 ÖLÜMLERİNDE DÜŞÜŞ SÜRMEKTE"

Ghebreyesus, dünyada Covid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin son gelişmeleri ise "Haftalık Covid-19 ölümlerindeki düşüş sürmekte ve an itibarıyla bu yılın en düşük rakamlarında seyretmektedir" ifadeleriyle değerlendirdi.

Buna karşın dünyada haftalık Covid-19 can kayıplarının, yaklaşık 50 binlerde ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Avrupa dışındaki bölgelerde de can kayıpları azalıyor. Bazı ülkelerde ise yeni dalgalar ve can kaybı artışları gözlemleniyor." açıklamasında bulundu.

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