DSÖ: Covid-19 kısıtlamaları iki haftalık aşamalarla kaldırılmalı

Çin'in ardından bazı Avrupa Birliği ülkeleri de Covid-19'a yönelik uygulanan önlemleri hafifletmeyi planlarken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) risk değerlendirmesi için kısıtlamaların iki haftalık aşamalarla kaldırılması gerektiğini duyurdu.

DSÖ kısıtlamaları kaldırmaya başlayan ülkelerin en az iki hafta sonra durum değerlendirmesinde bulunup duruma göre bir sonraki aşamaya geçmesi önerisinde bulunuyor.

Bütün ülkelerin vaka sayısını düşürüp sağlık açısından önlem alması gerektiği ifade ediliyor. Vaka sayısının yeniden artması halinde ülkelerin hazırlıklı olması gerektiği belirtiliyor.

DSÖ yetkilileri bir açıklama yaparak, "Salgın riskini azaltmak için önlemler kademeli olarak kaldırılmalı. Sosyal ve ekonomik avantajlar göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılmalı." ifadelerini kullandı.