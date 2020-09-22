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DSÖ: Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren her 3 kişiden 1’i sağlık çalışanı

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DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ''Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren her 3 kişiden 1’i sağlık çalışanı'' dedi.
DSÖ: Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren her 3 kişiden 1’i sağlık çalışanı

Dünya çapında corona virüsü vaka sayısı 30 milyonu geçerken Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden kritik açıklamalar geldi…

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa Bölgesinden Sorumlu Direktörü Dr. Hans Kluge açıklamalarda bulunarak kamuoyunu ve yetkilileri dikkatli olunması konusunda uyardı.

Avrupa genelinde geçen hafta boyunca tespit edilen corona virüsü vakalarının 300.000’i geçtiğini söyleyen Dr. Kluge, “Bu sayı salgının ilk yükseldiği dönem olan Mart’tan çok daha fazla” dedi.

Bazı ülkelerin karantina koşullarını değiştirerek karantinada kalma süresini düşürmesi ile ilgili planlarıyla ilgili, “Avrupa çok ciddi bir durumla karşı karşıya ve karantina süresinin en ufak bir şekilde kısaltılmasını bile tavsiye etmiyoruz” dedi.

“HAZİRANDA DÜŞTÜ AMA…”

Rusya, Andorra, Azerbaycan, İsrail ve Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa bölgesindeki ülkelerin yarısından fazlasının son 2 hafta içerisinde enfeksiyon sayısında yüzde 10’dan fazla artış açıkladıklarını söyleyen Dr. Kluge, “Bu ülkelerden 7’sinden yeni vaka sayıları iki kat arttı. İlkbahar ve yazın ilk döneminde karantina ve sokağa çıkma yasaklarının etkisini gördük, çabalarımız karşılığını verdi. Haziran ayında en düşük seviyeyi gördük fakat Eylül ayındaki vaka sayıları hepimiz için bir uyan çağrısı olmalıdır” ifadesini kullandı.

Vaka sayısının artmasının arkasındaki sebeplerden birinin de yapılan test sayısındaki artış olduğuna dikkat çeken Kluge, “Buna karşılık bölge genelinde hastalığın bulaşma oranının yüksek seviyelerde olduğunu gösteriyor” dedi.

HER 3 SAĞLIK ÇALIŞANINDAN 1’İ ÖLÜYOR

DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, corona virüsü salgınının sağlık çalışanlarını çok etkilediğini söyleyerek bazı ülkelerde corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitiren her 3 kişiden 1’inin sağlık çalışanı olduğunu söyledi. Sağlık çalışanlarına medikal ve tıbbi malzeme verilmesi gerektiği konusunda uyarı yapan Ghebreyesus, “Dünya genelinde Covid-19 vakalarının yüzde 14’ünün sağlık çalışanları olduğuna dair veriler geliyor… Öyle ki bazı ülkelerde bu oran yüzde 35’lere çıkıyor” ifadesini kullandı.

Ghebreyesus sözlerine, “Bu sadece enfeksiyon riski de değil. Her gün sağlık çalışanları stres, bunalma, ayrımcılık ve şiddet ile karşı karşıya kalıyor” diye devam etti.

Öte yandan DSÖ’nün başlattığı ortak aşı inisiyatifi COVAX ile ilgili güncel veriler de paylaşıldı… Aralarında Türkiye’nin de olduğu 194 ülkeye katılım daveti ulaştığını hatırlatan Ghebreyesus, “170’den fazla ülke COVAX aşı grubuna katılmayı kabul etti. Bu sayede bu ülkeler dünyanın en büyük aşı adayları portföyüne erişim hakkına sahip olacak” dedi.

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