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DSÖ: Covid-19 önlemleri kademeli olarak azaltılmalı, yeni yaşam tarzımız 'normalimiz' olmalı

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DSÖ: Covid-19 önlemleri kademeli olarak azaltılmalı, yeni yaşam tarzımız 'normalimiz' olmalı
DSÖ: Covid-19 önlemleri kademeli olarak azaltılmalı, yeni yaşam tarzımız 'normalimiz' olmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri koronavirüsle mücadelede alınan yasak ve önlemlerin gevşetilmesi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini belirterek, bu durumun vaka ve can kaybı sayısını yeniden artırabileceği uyarısında bulundu.

Covid-19'dan en çok etkilenen Çin ve Almanya gibi ülkeler geçtiğimiz günlerde karantina kurallarını kademeli olarak hafifletmişti.

DSÖ'nün Batı Pasifik Bölgesel Direktörü Doktor Takeshi Kasai, hükümetlerin teyakkuz durumlarını devam ettirmesi gerektiğini belirterek, "Önlemleri ihmal etmemeliyiz. Gelecekte yeni bir yaşam düzenine karşı da hazırlıklı olmalıyız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Sağlık sistemleri bu salgını durdurmak için var gücüyle savaşıyor" diye konuştu.

'Yeni süreç bizim yeni normalimiz olmalı'

Covid-19'a karşı herhangi bir kesin tedavi yöntemi ya da aşı bulunana kadar kurallarla yaşamaya alışmamız gerektiğini ifade eden Kasai, "Bu yeni süreç bizim yeni normal yaşantımız olmalı." dedi.

DSÖ yetkilisi, salgın boyunca vatandaşların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi gerektiğinin altını çizerek, hükümetlerin de sağlık ve ülke ekonomisi arasındaki dengeyi gözeterek yeni bir yönetim anlayışı benimsemesi gerektini aktardı.

Can kaybı sayısı 170 bini geçti vaka sayısı 2.5 milyon

21 Nisan itibariyle dünya genelinde Covid-19 vaka sayısı 2.5 milyona ulaşırken, salgın kaynaklı can kaybı da 170 bin barajını aştı. Salgın ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinden çıkmasına rağmen geçen zaman içerisinde Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vaka ve can kaybı açısından büyük yıkıma neden oldu.

Salgından en çok etkilenen ilk 10 ülke sırasıyla ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye, İran, Çin ve Rusya oldu.

Tayvan, Singapur ve Hong Kong gibi nüfusu yoğun ve yüzölçümü küçük ülkelerse alınan sert önlemler sonrası en az can kaybı yaşayan yerler olarak kayıtlara geçti.

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