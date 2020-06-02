  • BIST 107.266
  • Altın 380,525
  • Dolar 6,8072
  • Euro 7,5666
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

DSÖ: Covid-19 tedavisinde antibiyotiğe başvurmayın

» »
DSÖ: Covid-19 tedavisinde antibiyotiğe başvurmayın
DSÖ: Covid-19 tedavisinde antibiyotiğe başvurmayın

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) mücadelesinde antibiyotik kullanımına karşı uyardı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, gittikçe artan sayıda bakteriyel enfeksiyonların onları daha önce tedavi etmek için kullanılan ilaçlara karşı dirençli hale gelmeye başladığını söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 tedavi ederken antibiyotik kullanılmasının bakteriyel enfeksiyonları arttıracağını söyledi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Covid-19 pandemisi antibiyotik kullanımında bir artışa neden oldu. Bu durumun yaratacağı bakteriyel direnç pandemiden sonra da ağır bir yük oluşmasına neden olacak" dedi. 

DSÖ, Covid-19'u hafif semptom ile geçiren hastaların antibiyotik kullanmaması gerektğini açıkladı. 

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya’da 9 binin üstünde yeni koronavirüs vakası01 Haziran 2020 Pazartesi 11:48
  • Sudan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 5 Bini Aştı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:25
  • Dünya Gıda Programı'ndan Yemen'e Tıbbi Yardım01 Haziran 2020 Pazartesi 11:10
  • Pakistan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 70 Bini Geçti01 Haziran 2020 Pazartesi 10:31
  • Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı01 Haziran 2020 Pazartesi 10:29
  • Sudan'da Kovid-19 Vaka Sayısı 5 Bini Aştı01 Haziran 2020 Pazartesi 09:58
  • Latin Amerika'da Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyonu Geçti01 Haziran 2020 Pazartesi 09:49
  • Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 Vaka Sayısı 30 Bini Geçti01 Haziran 2020 Pazartesi 09:48
  • Türk bilim insanından koronavirüs aşısı açıklaması01 Haziran 2020 Pazartesi 09:24
  • Gözlük camlarında maskenin neden olduğu buğulanma nasıl önlenebilir?01 Haziran 2020 Pazartesi 09:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti