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DSÖ: Covid kısıtlamalarını aniden kaldıran Avrupa ülkelerinde vakalar artışta

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DSÖ: Covid kısıtlamalarını aniden kaldıran Avrupa ülkelerinde vakalar artışta
DSÖ: Covid kısıtlamalarını aniden kaldıran Avrupa ülkelerinde vakalar artışta

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü, Almanya, Fransa, İtalya ve Britanya’nın aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin Covid kısıtlamalarını aniden kaldırdığını ve vaka sayılarının artmaya başladığını söyledi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Moldova’da konuştuğu basın toplantısında Covid salgınıyla ilgili “iyimser ama temkinli” olduğunu söyledi.

Avrupa bölgesinde 53 ülkenin 18’inde Covid vakalarının artışta olduğunu söyleyen Kluge şöyle devam etti:c

Kluge, bunun ana sebebinin BA2 varyantının daha tehlikeli olmasa da daha bulaşıcı olması olduğunu söyledi. Kluge, aynı zamanda bu ülkelerin kısıtlamaları çok ani bir biçimde kaldırdığını belirtti.

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