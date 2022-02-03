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DSÖ: Covid Salgını On Binlerce Ton Tıbbi Atığa Sebep Oluyor

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DSÖ, Covid-19 pandemisi kaynaklı tıbbi atıklarının dünya çapında sağlık hizmetleri atık yönetimi sistemlerine muazzam bir yük getirdiğini vurguladı.
DSÖ: Covid Salgını On Binlerce Ton Tıbbi Atığa Sebep Oluyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid salgının on binlerce ton atığa sebep olduğunu belirtti.

DSÖ’nün küresel sağlık hizmeti atıkları analiz raporu, Mart 2020 ile Kasım 2021 arasında ortak Birleşmiş Milletler (BM) acil durum girişimi aracılığıyla gönderilen yaklaşık 87.000 ton kişisel koruyucu malzemeler baz alınarak hazırlandı.

Raporun, bu malzemelerin kullanıldıktan sonra tıbbi atık olarak çöpe atılması analizine dayandığı belirtildi. DSÖ, raporun BM girişimi dışında halkın kullanıp attığı tek kullanımlık maskeleri kapsamadığını vurguladı.

8 MİLYAR COVİD AŞISI 144 BİN TON EK ATIK YARATTI

Raporda göz önüne alan diğer veriler arasında; 2.600 ton bulaşıcı olmayan atık (çoğunlukla plastik) üretme potansiyeline sahip 140 milyondan fazla Covid test kiti, bir olimpik yüzme havuzunun üçte birine eşdeğer 731 bin litre kimyasal madde, dünya çapında uygulanan 8 milyar Covid aşısının ürettiği 144 bin ton ek atık yer aldı.

DSÖ, bu tıbbi atıklarının dünya çapında sağlık alanında atık yönetimi sistemlerine muazzam bir yük getirdiğini vurguladı.

30 Ocak, DSÖ’nün Covid-19’u uluslararası hukuka göre en yüksek uyarı seviyesi olan uluslararası çapta endişe verici bir halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin iki yıl dönümüydü.

30 Ocak 2020’de vaka sayısı 100’ün altındaydı ve Çin dışında ölüm bulunmuyordu. 30 Ocak 2022’de toplamda 370 milyondan fazla vaka ve 5,6 milyondan fazla ölüm rapor edildi.

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