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DSÖ, daha fazla fiziksel aktivitenin yılda 5 milyon ölümü engelleyebileceğini açıkladı

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Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgınının insanları daha hareketsiz hale getirdiğini belirterek, daha fazla fiziksel aktivitenin yılda 5 milyona kadar ölümü engelleyebileceğini açıkladı.
DSÖ, daha fazla fiziksel aktivitenin yılda 5 milyon ölümü engelleyebileceğini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü, fiziksel aktivitenin artması durumunda dünyada 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğini belirtti.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, dünya nüfusunun fiziksel aktivitelere katılım oranındaki yetersizlik değerlendirildi.

"SALGIN İNSANLARI DAHA HAREKETSİZ HALE GETİRDİ"

Açıklamada, Covid-19 salgınının insanları daha hareketsiz hale getirdiği anımsatılarak, "İnsanlara daha aktif ve sağlıklı bir hayat yaşamaları için daha iyi imkanlar sunmamız gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

DSÖ, dünya genelinde sağlık, spor, eğitim ve ulaşım sektörlerindeki karar vericilere, insanların fiziksel hareketini artırmak için daha fazla hizmet sunma çağrısında bulundu.

Açıklamada, dünya nüfusunun daha aktif ve hareketli bir hayat yaşaması durumunda yılda 5 milyona kadar ölümün engellenebileceğinin altı çizilerek, "Birçok insan, güvenli şekilde yürüyüp, koşup, bisiklet sürebileceği veya diğer faaliyetlerde bulunabileceği alanlara ulaşamamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

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