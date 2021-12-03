DSÖ: Delta varyantı tedbirleri Omicron için de geçerli

DSÖ Batı Pasifik Bölge Direktörü Dr. Takeshi Kasai Filipinler'in Manila kentinde yaptığı açıklamada “Sınır kontrolü, virüsün girmesini geciktirebilir ve zaman alabilir. Ancak her ülke ve her topluluk vakalarda yeni artışlara hazırlanmalı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri Omicron varyantına karşı sınır kapatma kararı alan bazı ülkelerin zaman kazanabileceğini ancak pandemiyle mücadelede Delta varyantıyla başa çıkmak için uygulamaya konan önlemlerin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

DSÖ Batı Pasifik Bölge Direktörü Dr. Takeshi Kasai Filipinler'in Manila kentinde yaptığı açıklamada “Sınır kontrolü, virüsün girmesini geciktirebilir ve zaman alabilir. Ancak her ülke ve her topluluk vakalarda yeni artışlara hazırlanmalı." dedi.

DSÖ Bölgesel Acil Durum Direktörü Dr. Babatunde Olowokure de şimdiye kadar Batı Pasifik'teki 4 ülke; Avustralya, Hong Kong, Japonya ve Güney Kore’nin Omicron varyantı vakaları bildirdiğini söyledi.

Olowokure, “Özellikle Delta'ya yanıt verme konusundaki son birkaç yıldaki deneyimlerimiz, ne yapmamız gerektiğine ve gelecekteki dalgalanmalarla daha sürdürülebilir bir şekilde nasıl başa çıkılacağına dair bir rehber sağlıyor."dedi.

ECDC: Birkaç ay içinde vakaların çoğunluğu Omicron olabilir

DSÖ yetkilileri maske, sosyal mesafe ve aşılamaların önemine dikkat çekti.

Bazı sağlık otoritelerinin şüphelendiği gibi yeni varyantın daha bulaşıcı olup olmadığı, insanları daha ciddi şekilde hasta edip etmediği ve aşıyı engelleyip engelleyemeyeceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor.