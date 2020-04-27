  • BIST 101.267
  • Altın 384,845
  • Dolar 6,9866
  • Euro 7,5667
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

DSÖ direktörlerinden Emiroğlu: "Kötü haberi söylemek zorundayım; salgın yazın devam edecek"

» »
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Emiroğlu, salgında yaz döneminde bir azalma beklemediklerini açıkladı...
DSÖ direktörlerinden Emiroğlu: "Kötü haberi söylemek zorundayım; salgın yazın devam edecek"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu, Koronavirüse karşı dünya genelinde 80 aşı çalışması olduğunu belirterek, "DSÖ, risk grubunda olan ve aşıya ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeleri öncelik olarak almak isteyecek. Sadece aşıyı üreten ülke değil, bütün dünyanın yararlanabileceği bir ürün olması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre; DSÖ Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu, "Dünya Sağlık Örgütü bu araştırmalara öncülük edip aşı üretimine ilgili olan enstitüleri, özel sektör ve halk sağlığı sektörlerini bir araya getiren bir çalışma düzenliyor. Bununla ilgili olarak çalışmaların sayısı giderek artıyor" dedi.

Koronavirüsün yaz aylarında etkisini yitireceğine dair söylentilere ilişkin de konuşan Emiroğlu, bunu doğrulayan bir araştırma olmadığını belirterek "O yüzden kötü haberi söylemek zorundayım ama yaz döneminde maalesef belli bir azalma beklemiyoruz" dedi.

“RİSK GRUPLARINA ÜLKELER KARAR VERECEK”

Aşı denemelerinin tamamının çok erken aşamada olduğunu söyleyen Emiroğlu, "DSÖ risk grubunda olan ve aşıya ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeleri öncelik olarak almak isteyecek. Sadece aşıyı üreten ülke değil, bütün dünyanın yararlanabileceği bir ürün olması için elimizden geleni yapacağız. Risk grubunun kim olduğunu söylemek güç. Her ülke kendisi karar verecek ama bariz risk grupları var. Örneğin, ileri yaş grubu, altta yatan bir hastalığı olan kişiler var. Öte yandan da hastalığı hafif geçirip bulaştırabilecek üretken yaş grubu var. Ülkeler birçok faktörü göz önüne alacaklardır" diye konuştu.

“YAZ DÖNEMİNDE AZALMA BEKLEMİYORUZ”

Virüsün ısınan havayla bir ilgisi olmadığını vurgulayan Dr. Emiroğlu, "Virüsün hava koşullarıyla veya nemle belli koşullarda etkilenmediği ve yaz döneminde de salgının süreceğini öngörüyoruz. Şu ana kadar da bunun karşıtı herhangi bir araştırma görmedim. O yüzden kötü haberi söylemek zorundayım ama yaz döneminde maalesef belli bir azalma beklemiyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya 4 Mayıs'ta '2. aşamaya' geçiyor: Tedbirler kısmen ve kademeli olarak gevşetilecek26 Nisan 2020 Pazar 23:10
  • Morötesi ışınla 'virüs öldüren kutu' üreten Alman girişimciler talebi karşılamakta zorlanıyor26 Nisan 2020 Pazar 17:59
  • İspanya’da can kaybı 23 bini aştı26 Nisan 2020 Pazar 15:53
  • El Pais: İspanya'da son bir günde koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 37825 Nisan 2020 Cumartesi 15:24
  • AB'den İngiltere'ye Müzakere Eleştirisi25 Nisan 2020 Cumartesi 10:12
  • Fransa, koronavirüse karşı nikotin tedavisini test ediyor24 Nisan 2020 Cuma 13:47
  • Macron: Çare bulunmazsa Avrupa'nın geleceği olmayacak24 Nisan 2020 Cuma 09:46
  • İngiliz yetkililer Ramazan tebriği mesajlarında Müslümanlara teşekkür etti24 Nisan 2020 Cuma 09:12
  • İspanya’da ölü sayısı 22 bini geçti, 5 bine yakın yeni vaka bulundu23 Nisan 2020 Perşembe 17:51
  • Almanya'da korona siyasetine destek azalıyor23 Nisan 2020 Perşembe 09:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti