DSÖ direktörlerinden Emiroğlu: "Kötü haberi söylemek zorundayım; salgın yazın devam edecek"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu, Koronavirüse karşı dünya genelinde 80 aşı çalışması olduğunu belirterek, "DSÖ, risk grubunda olan ve aşıya ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeleri öncelik olarak almak isteyecek. Sadece aşıyı üreten ülke değil, bütün dünyanın yararlanabileceği bir ürün olması için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberine göre; DSÖ Avrupa Bölgesi Acil Durumlar ve Bulaşıcı Hastalıklar Direktörü Dr. Nedret Emiroğlu, "Dünya Sağlık Örgütü bu araştırmalara öncülük edip aşı üretimine ilgili olan enstitüleri, özel sektör ve halk sağlığı sektörlerini bir araya getiren bir çalışma düzenliyor. Bununla ilgili olarak çalışmaların sayısı giderek artıyor" dedi.

Koronavirüsün yaz aylarında etkisini yitireceğine dair söylentilere ilişkin de konuşan Emiroğlu, bunu doğrulayan bir araştırma olmadığını belirterek "O yüzden kötü haberi söylemek zorundayım ama yaz döneminde maalesef belli bir azalma beklemiyoruz" dedi.

“RİSK GRUPLARINA ÜLKELER KARAR VERECEK”

Aşı denemelerinin tamamının çok erken aşamada olduğunu söyleyen Emiroğlu, "DSÖ risk grubunda olan ve aşıya ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeleri öncelik olarak almak isteyecek. Sadece aşıyı üreten ülke değil, bütün dünyanın yararlanabileceği bir ürün olması için elimizden geleni yapacağız. Risk grubunun kim olduğunu söylemek güç. Her ülke kendisi karar verecek ama bariz risk grupları var. Örneğin, ileri yaş grubu, altta yatan bir hastalığı olan kişiler var. Öte yandan da hastalığı hafif geçirip bulaştırabilecek üretken yaş grubu var. Ülkeler birçok faktörü göz önüne alacaklardır" diye konuştu.

“YAZ DÖNEMİNDE AZALMA BEKLEMİYORUZ”

Virüsün ısınan havayla bir ilgisi olmadığını vurgulayan Dr. Emiroğlu, "Virüsün hava koşullarıyla veya nemle belli koşullarda etkilenmediği ve yaz döneminde de salgının süreceğini öngörüyoruz. Şu ana kadar da bunun karşıtı herhangi bir araştırma görmedim. O yüzden kötü haberi söylemek zorundayım ama yaz döneminde maalesef belli bir azalma beklemiyoruz" dedi.