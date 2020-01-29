  • BIST 119.689
  • Altın 302,052
  • Dolar 5,9546
  • Euro 6,5546
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

DSÖ: Dünya alarma geçmeye hazır olmalı

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs nedeniyle acil oturum çağrısı yaptı. DSÖ, virüs nedeniyle dünya genelinde acil durum ilan edilip edilmeyeceğini görüşecek.
DSÖ: Dünya alarma geçmeye hazır olmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaklaşık bir ay önce ilk kez  Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan ve farklı ülkelere yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle Acil Durum Komitesi'ni bir kez daha toplanmaya çağırdı.

Perşembe günü yapılacak kriz oturumunda, virüsün artık uluslararası bir sağlık krizine dönüşüp dönüşmediği ele alınacak. Kriz toplantısının yapılacağı DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus tarafından duyuruldu.

Ghebreyesus, dünya genelinde virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için çalışıldığını belirterek bunun için de geçmişteki salgınlardan elde edilen deneyimlerden yararlanıldığına dikkat çekti. DSÖ Başkanı, virüsün çıkış yeri Çin'de "dayanışma ve desteğe" ihtiyaç duyulduğunu da ifade etti.

Geçen hafta yapılan kriz toplantısında acil durum ilan edilmemişti. DSÖ Başkanı açıklamasında virüsü dünya geneli için de "yüksek tehlike" olarak sınıflandırmadıkları için özür diledi.

"Dünya genelinde önlem alınmalı"

DSÖ'de virüsün uluslararası alanda acil durum ilan edilip edilmemesi yönünde danışmanlık sunan DSÖ Acil Yardım Koordinatörü Michael Ryan da Çarşamba günü Cenevre'de konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Bütün dünya alarm durumuna geçmeye hazır olmalı" diyen Ryan, Acil Durum Komistesi'nin vaka sayısının artması ve virüsün yayılması nedeniyle kriz oturumu yapma kararı aldığını belirtti. DSÖ yetkilisi, dünya genelinde önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Virüsün yayılma sürecinin halen durdurulabileceğini belirten Ryan, örneğin el yıkamak gibi hijyene dikkat edilmesi ve virüs teşhis edilenlerin karantina alınmasıyla virüsün yayılmasını önlemenin mümkün olabileceğini ifade etti. DSÖ tarihinde aralarında Ebola ve Domuz Gribi salgını da olmak üzere beş kez acil durum ilan edildi.Yaklaşık bir ay önce Çin'in Hubei vilayetinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaştığı teyit edilen koronavirüs Çin'in dışında şimdiye kadar aralarında Avrupa'da Almanya, Fransa, Finlandiya ve Ortadoğu'da Birleşik Arap Emirlikleri de olmak üzere 15 ülkede en az 50 vaka tespit edildi. Çin'de virüs bulaşanların sayısı 6 bin 100'e ulaşırken son açıklanan resmi sayılara göre 132 kişi de hayatını kaybetti.

Koronavirüs SARS familyasından

Koronavirüs nefes darlığı, yüksek ateş, öksürük ve akciğer rahatsızlıklarına yol açıyor. DSÖ Başkanı Ghebreyesus, virüs bulaşanların birçoğunun hafif belirtiler gösterdiğini, ancak her beş kişiden birinin ise ağır akciğer enfeksiyonu ve nefes darlığı gibi ağır belirtiler yaşadıklarını aktardı.

Virüsün Çin'in Vuhan kentindeki balık ve yabani hayvan satılan bir pazardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Koronavirüsün SARS virüsü ile aynı familyada yer aldığı belirtiliyor. SARS virüsü de Çin'de yemek olarak tüketilen misk kedisinden insanlara geçmişti.

2002/2003 yıllarında SARS virüsüne yaklaşık 8 bin kişi yakalanmış ve 800 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüs 106 can aldı28 Ocak 2020 Salı 12:02
  • Corona virüsün kaynağına ne?28 Ocak 2020 Salı 10:00
  • Başhekimlik, hastaneye röntgen çekimi için başvuran hiçbir hastanın mağdur olmadı27 Ocak 2020 Pazartesi 16:55
  • ‘Mamografi röntgen kasetleriyle ilgili sıkıntı Perşembe günü sona erecek’27 Ocak 2020 Pazartesi 15:56
  • Biyologlar Derneği: Coronavirüs için önlem alınmalıdır27 Ocak 2020 Pazartesi 13:33
  • Mağusa Devlet Hastanesi'nin Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu oldu26 Ocak 2020 Pazar 22:59
  • Beyin bağlantılarını inceleyen en büyük ve ayrıntılı harita yayınlandı26 Ocak 2020 Pazar 20:01
  • Koronavirüsten ölenlerin sayısının 56'ya çıktığı Çin'de yabani hayvanların ticareti yasaklandı26 Ocak 2020 Pazar 19:16
  • Koronavirüs: Çin'deki yeni virüsün belirtileri neler, nasıl ortaya çıktı ve neden ölümlere yol açıyor?26 Ocak 2020 Pazar 19:01
  • Tayland, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Vietnam, ABD ve Fransa'nın da bulunduğu bir dizi ülkede görülen virüs Kanada'ya da sıçradı26 Ocak 2020 Pazar 18:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti