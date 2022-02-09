  • BIST 2.042,85
  • Altın 790.52421
  • Dolar 13.5315
  • Euro 15.4654
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

DSÖ: Dünya Genelinde Vaka Sayısı Yüzde 17 Azaldı

» »
DSÖ: Dünya Genelinde Vaka Sayısı Yüzde 17 Azaldı
DSÖ: Dünya Genelinde Vaka Sayısı Yüzde 17 Azaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bir önceki haftaya kıyasla geçen hafta dünya genelinde Covid-19 vakası sayısının yüzde 17, Covid kaynaklı can kaybı sayısınınsa yüzde 7 azaldığını duyurdu.

Yeni vaka sayısı ABD’de yüzde 50 oranında azalırken, bu oran Avrupa ülkelerinde yüzde 7 oldu.

DSÖ’nün haftalık yayımladığı rapora göre Omicron varyantı yayılımını artırarak dominant kalmaya devam ediyor. Vakaların neredeyse yüzde 97’si Omicron varyantı kaynaklı.

Omicron’un hemen hemen bütün ülkelerde tespit edildiği belirtilen raporda, birçok ülkede ocak başından itibaren varyanttan kaynaklı vaka artışlarının bildirildiği ancak şimdilerde toplam vaka sayılarında düşüş yaşandığı ifade edildi.

31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında 19 milyonun üstünde yeni vaka, 68 bine yakın can kaybı kaydedildi. Ancak uzmanlar gerçek rakamların tespit edilenden daha fazla olduğunu söylüyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parmak emme, tırnak yemek kaygının belirtisi…09 Şubat 2022 Çarşamba 16:53
  • DSÖ: Zengin ülkeler Covid-19 ile mücadele kampanyasına 16 milyar dolar vermeli09 Şubat 2022 Çarşamba 14:05
  • DSÖ’den korkutan varyant açıklaması: 'Omicron’dan daha bulaşıcı ve daha yaygın hale gelecek'09 Şubat 2022 Çarşamba 13:11
  • Ceyhun Birinci Corona'ya yakalandı!09 Şubat 2022 Çarşamba 13:07
  • İtalya'da Açık Havada Maske Kullanma Zorunluluğu Kalkıyor08 Şubat 2022 Salı 23:47
  • Diş Sıkmanın Yol Açtığı Sorunlar08 Şubat 2022 Salı 23:37
  • Felçlileri Ayağa Kaldıracak Tedavi!08 Şubat 2022 Salı 23:07
  • EMA, Pfizer-Biontech Aşısının Takviye Dozunu 12-15 Yaş Grubu İçin Değerlendiriyor08 Şubat 2022 Salı 22:37
  • Pfizer, Kovid-19 Aşısı Ve Hapından Bu Yıl 54 Milyar Dolarlık Gelir Bekliyor08 Şubat 2022 Salı 20:22
  • Çinliler dört dakikada sonuç veren test geliştirdi08 Şubat 2022 Salı 17:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti