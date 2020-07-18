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DSÖ: Dünyadaki vakaların yüzde 10’u sağlık çalışanı

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DSÖ: Dünyadaki vakaların yüzde 10’u sağlık çalışanı
DSÖ: Dünyadaki vakaların yüzde 10’u sağlık çalışanı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 1 milyon 300 bini aşkın doktor ve sağlık çalışanına koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduğunu açıkladı. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bu sayının dünyada görülen vaka sayısının yaklaşık yüzde 10’unu oluşturduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Tedros, sağlık çalışanlarının hayatlarını riske atmanın yanı sıra pandemi sürecindeki ağır çalışma koşulları nedeniyle fiziki ve psikolojik bir yıpranmadan muzdarip olduğunu belirtti. DSÖ Genel Direktörü, sağlık çalışanı arasında virüsün yayılımı ve risklerinin daha iyi araştırılması gerektiğini söyledi.

Çin’deki araştırma misyonu

Diğer yandan DSÖ’nün koronavirüsün kaynağını tespit amaçlı Çin’de gerçekleştirmeyi planladığı araştırma misyonunun başlamasının Ağustos ayını bulacağı belirtildi.

Misyon için bir çalışma planı oluşturulması gerektiğini belirten DSÖ Acil Yardım Koordinatörü Mike Ryan, dünyanın dört bir yanından uzmanlardan oluşan bir ekibin biraraya getirilmesinin ve bu uzmanların Çin’deki karantina süresini tamamlamalarının bekleneceğini kaydetti. DSÖ, yaklaşık bir hafta önce Çinli uzmanlarla araştırma hazırlıklarına başlamak üzere iki uzmanı ülkeye göndermişti.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, Cuma günü itibarıyla dünyada görülen koronavirüs vakalarının sayısı 13 milyon 800 bini buldu.

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