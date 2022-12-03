DSÖ: Dünyanın yüzde 90'ı koronavirüse karşı direnç geliştirdi

DSÖ Genel Direktörü, “Pandeminin üçüncü yılına girerken, enfeksiyonları önlemek ve hayat kurtarmak için bu kadar aracımız varken bu ölümler kabul edilemez" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Koronavirüs pandemisiyle mücadeleye ilişkin dün bilgilendirme yaptı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus tahminlerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının Koronavirüse karşı belirli dirence sahip olduğunu söyledi. Ghebreyesus, direncin enfeksiyon ve aşılamayla oluştuğunu ifade etti. WHO Genel Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandeminin acil durum aşamasının sona erdiğini söyleyebilmeye çok daha yakınız. Ama henüz o noktada değiliz."

Yeni bir Koronavirüs varyantı çıkma tehdidinin sürdüğünü söyleyerek uyaran Ghebreyesus, şu ifadeleri kullandı:

"Sürveyans, test, dizilim ve aşılamadaki boşluklar, çok sayıda ölüme yol açabilecek yeni bir endişe verici varyantın ortaya çıkması için uygun koşulları yaratmayı sürdürüyor."

Ghebreyesus, Omicron'un endişe verici varyant olarak duyurulmasından bu yana bir sene geçtiğini hatırlattı. Omicron'un, selefi Delta'dan daha bulaşıcı olduğunu vurguladı.

DSÖ verilerine göre dünya genelindeki yaklaşık 640 milyon Koronavirüs vakasında 6,6 milyon kişi öldü. Ancak yetkililer, bu sayının muhtemelen çok eksik olduğunu ve gerçek ölü sayısını yansıtmayacağını düşünüyor.

Ghebreyesus da geçen hafta 8 bin 500'den fazla insanın Koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini söyledi:

Pandeminin üçüncü yılına girerken, enfeksiyonları önlemek ve hayat kurtarmak için bu kadar aracımız varken bu ölümler kabul edilemez.