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DSÖ: "Eğer Düzgün Davranış Göstermezsek Önümüzde Pek Çok Ceset Torbası Bizi Bekliyor"

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DSÖ: "Eğer Düzgün Davranış Göstermezsek Önümüzde Pek Çok Ceset Torbası Bizi Bekliyor"
DSÖ: "Eğer Düzgün Davranış Göstermezsek Önümüzde Pek Çok Ceset Torbası Bizi Bekliyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele başarısız olmakla suçlayan açıklamalarına ilişkin, "Bu virüsü politize etmeyin. Bu ateşle oynamak gibi bir şey. ABD ve Çin şimdi bir araya gelerek bu tehlikeli düşmana karşı birlikte savaşmalı." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, isim vermeden Trump'ın eleştirilerini cevapladı.

ABD ve Çin'in bir araya gelerek Kovid-19'a karşı birlikte savaşmalarını tavsiye eden Ghebreyesus, şunları belirtti:

"G20 üyeleri de birlikte hareket ederek savaşmalı. Dünyanın geri kalanı da birleşip savaşmalı. Bu virüsün tehlikeli olduğunu pek çok kez dile getirdik. Eğer düzgün davranış göstermezsek önümüzde pek çok ceset torbası bizi bekliyor. Bu virüsü politize etmeyin. Daha fazla ceset torbası görmek istiyorsanız siyasete alet etmeye devam edebilirsiniz."

Liderlere siyasi çıkarları için Kovid-19'u kullanmamaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, liderlerin koronavirüsü siyasallaştırmak yerine kendilerini kanıtlayabilecekleri pek çok başka konu olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, "Lütfen Kovid-19'un siyasallaştırılmasını karantinaya alın" ifadesini kullanarak, Soğuk Savaş döneminde bile Sovyetler Birliği ve ABD'nin bir araya gelerek kızamık için güçlerini birleştirdiğini anımsattı.

ABD VE ÇİN'E "DÜRÜST LİDERLİK" ÇAĞRISI

Ghebreyesus, konuşmasında sık sık birlik beraberlik ve dayanışma mesajları vererek, "Üç konuda tavsiyem olacak, lütfen ulusal düzeyde birlik sağlayın ve Kovid-19'u siyasi bir unsur olarak kullanmayın. İkincisi, küresel düzeyde dürüst dayanışma. Üçüncüsü de ABD ve Çin'den dürüst liderlik." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, son üç aydır ölüm tehditleri de aldığını fakat bunları önemsemediğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, DSÖ'nün salgınla mücadelede ''patladığını'' belirterek, ''DSÖ, büyük oranda ABD tarafından finanse edilmesine rağmen her nedense hala Çin odaklı. Bu duruma bir el atacağız. İyi ki Çin'e sınırların açık tutulması yönündeki tavsiyelerini kabul etmemişim. Neden bize böylesine hatalı bir öneride bulunurlar ki?'' sözlerine yer vermişti.

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