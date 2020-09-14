  • BIST 1.109
  • Altın 469,453
  • Dolar 7,4701
  • Euro 8,8686
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1996 test yapıldı, 20 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

DSÖ: "Ekim ve Kasım'da ölümler sert olabilir"

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ’nün, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa’da günlük coronavirüs (Covid-19) ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıkladı.
DSÖ: "Ekim ve Kasım'da ölümler sert olabilir"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, DSÖ’nün, Ekim ve Kasım aylarında Avrupa’da günlük coronavirüs (Covid-19) ölümlerinde artış görmeyi beklediğini açıkladı.

Avrupa’da coronavirüs kaynaklı ölüm sayısının kısmen sabit kalmasına rağmen vakalarda artış raporlanırken, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, "Daha da zorlaşacak. Ekim ve kasım aylarında daha fazla ölüm görebiliriz" ifadelerini kullandı.

“Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum” ifadelerini kullanan Kluge, sözlerine şu şekilde devam etti: Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. Ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj.”

Avrupa’daki vaka sayıları son haftalarda keskin bir artış gösterdi, özellikle İspanya ve Fransa’da. Sadece Cuma günü 55 ülkede 51 binden fazla yeni corona virüs vakası raporlandı. Bunun da Nisan’daki zirveden daha fazla olduğu ifade edildi. Bu arada, günlük ölümlerin sayısı, Covid-19 ile bağlantılı olarak günde yaklaşık 400-500 ölümle Haziran başından bu yana yaklaşık aynı seviyede kaldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona Virüsü Aşısında Acı Gerçek Ortaya Çıktı.!14 Eylül 2020 Pazartesi 09:54
  • Sigara İçenler, Daha Yüksek Oranda Beyin Kanaması Riski Taşıyor14 Eylül 2020 Pazartesi 09:45
  • Bilim insanları ilk kez açıkladı! Meğer yüksek alkollü kolonyalar virüsü...14 Eylül 2020 Pazartesi 09:33
  • Uzman isim açıklama geldi: İşte koronavirüsten korunmanın en akılcı yolu14 Eylül 2020 Pazartesi 09:30
  • Dikkat.!! Şifa ararken canınızdan olmayın14 Eylül 2020 Pazartesi 09:29
  • Dünyada Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı 21 milyonu geçti14 Eylül 2020 Pazartesi 09:25
  • Sigara beyin kanaması riskini artırıyor13 Eylül 2020 Pazar 23:03
  • Sağlık Bakanlığı Arıklı ve Zaroğlu hakkında açıklama yaptı13 Eylül 2020 Pazar 22:46
  • İlk yardımda doğru bilinen 10 yanlış!13 Eylül 2020 Pazar 22:19
  • TIP-İŞ çifte standarda tepki gösterdi!13 Eylül 2020 Pazar 21:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti