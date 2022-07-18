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DSÖ, Gana’da Marburg salgını olduğunu duyurdu

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gana'da Marburg virüsüne bağlı olarak 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede Marburg salgınının olduğunu duyurdu.
DSÖ, Gana’da Marburg salgını olduğunu duyurdu

Batı Afrika ülkesi Gana’da ilk kez Ebola benzeri bir hastalık olan Marburg virüsü vakası tespit edildi. Bu ayın başında güney Ashanti bölgesindeki iki kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gana Sağlık Servisi (GHS), hayatını kaybedenlerden alınan kan örneklerinin Senegal’deki Pasteur Enstitüsü’ne gönderildiğini ve teşhisin doğrulandığını söyledi. GHS Başkanı Patrick Kuma-Aboagye, “Gana, Marburg virüs hastalığını ilk kez doğruladı” dedi.

Yarasalar da dahil olmak üzere enfekte hayvanlardan yayılan virüsten korunmak için Ganalı sağlık yetkilileri, halka yarasa kolonilerinin yaşadığı mağaralardan kaçınmaları ve tüm et ürünlerini tüketmeden önce iyice pişirmeleri konusunda uyardı.

MÜDAHALE İÇİN KAYNAK TOPLANIYOR

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, “Sağlık yetkilileri, olası bir salgına hazırlanmak için hızlı bir şekilde yanıt verdi. Bu iyi, çünkü acil ve kararlı bir eylem olmadan Marburg kolayca kontrolden çıkabilir. DSÖ sahada sağlık yetkililerini destekliyor ve şimdi salgın ilan edildiğine göre, müdahale için daha fazla kaynak topluyoruz” ifadelerini kullandı. 

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