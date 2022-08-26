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DSÖ Genel Direktörü: Etiyopya’da akrabalarıma yardım gönderemiyorum

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopya'nın kuzeyinde iç çatışmanın sürdüğü Tigray eyaletindeki akrabalarına para yollayamadığını açıkladı.
DSÖ Genel Direktörü: Etiyopya’da akrabalarıma yardım gönderemiyorum

Basın toplantısında Tigray’daki sağlık güvenliği durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, bölgede çok sayıda akrabası bulunduğunu fakat ablukadan ötürü onlara yardım gönderemediğini belirtti.

Ghebreyesus, “Para yollamak istiyorum fakat gönderemiyorum. Akrabalarımdan kim öldü, kim yaşıyor, onu bile bilmiyorum.” açıklamasında bulundu.

Bölgedeki akrabalarıyla iletişim dahi kuramadığını vurgulayan Ghebreyesus, akrabalarıyla konuştuğundan bu yana “çok uzun zaman geçtiğini” ifade etti.

Aslen Tigraylı olan Ghebreyesus, bundan önce Etiyopya ordusunun bölgedeki ablukasını eleştirdiği için Etiyopya hükümetinden tepki görmüştü.

Etiyopya’da ordu ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında Kasım 2020’de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evini terk etmesine yol açtı.

Ordunun hava saldırıları sonrası kalesi Tigray eyaletine geri çekilen TPLF, barış müzakereleri için bölgeye elektrik, telekomünikasyon ve bankacılık gibi temel hizmetlerin yeniden başlatılmasını şart koştu.

Etiyopya hükümeti, müzakerelerde Afrika Birliğinin arabulucu olmasını isterken TPLF’nin ön şartlarına ilişkin açıklama yapmadı.

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