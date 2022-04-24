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DSÖ: Gizemli hepatitten bir çocuk öldü

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DSÖ: Gizemli hepatitten bir çocuk öldü
DSÖ: Gizemli hepatitten bir çocuk öldü

Dünya Sağlık Örgütü, İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa ile ABD'de yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsünün bulaştığı bir çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 11 ülkede görülen en az 169 hepatit vakasından bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

DSÖ Avrupa Bölgesi'nin Yüksek Patojen Tehditleri Ekibi Üyesi Richard Pebody, sağlık haber sitesi Stat'a verdiği demeçte, hepatit vakalarının yüksek olmamasına rağmen kötü sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Pebody, gizemli hepatit vakalarından yeni bir salgın çıkıp çıkmayacağının henüz netleşmediğini vurgulayarak, "DSÖ üyesi ülkelerin incelemede bulunması iyi olur." dedi.

Gizemli hepatit vakaları

DSÖ, 16 Nisan'daki yazılı açıklamasında, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Dün, vakaların 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169'a yükseldiği açıklanmıştı.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, bazı vakaların ise ağır karaciğer iltihabı geçirerek karaciğer nakliyle tedavi edildiği duyurulmuştu.

Vakalardan biri hepatit taşıyan biri veya birkaç kişiyle teması nedeniyle oluşurken, diğer vakaların virüsü nereden aldığı bilinmiyor

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara COVID-19 virüsünü getirirken yeni bir "küresel salgın" ihtimalini gündeme taşıdı.

COVID-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

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