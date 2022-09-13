DSÖ Güney Kıbrıs’ta ofis açıyor

Haravgi gazetesi, Hacıpandelas’ın Dünya Sağlık Örgütü (WHO/DSÖ) Avrupa Bölge Komitesi’nin 72. oturumunda yaptığı açıklamada, DSÖ ile Güney Kıbrıs’ta DSÖ Ülke Ofisi kurulmasının kararlaştırıldığını söylediğini yazdı.

Habere göre Hacıpandelas, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge ve ekibini “bölgesel komitenin gündemini COVID sonrası döneme odaklayarak hem bütüncül hem de çok taraflı bir yaklaşım benimsedikleri için” övdü.

Haberde, ofisin ne zaman açılacağıyla ilgili detay verilmedi.