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DSÖ: "Günlük Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hâlâ ölümcül"

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DSÖ: "Günlük Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hâlâ ölümcül"
DSÖ: "Günlük Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı, virüs hâlâ ölümcül"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin, "Neredeyse her gün yeni ve korkunç bir rekora ulaşıyoruz." dedi.

DSÖ'ye dün küresel çapta 183 binden fazla Covid-19 vakasının bildirildiğini aktaran Ghebreyesus, bunun bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, DSÖ'ye toplamda 8,8 milyondan fazla vaka sayısı ve 465 binden fazla Covid-19 kaynaklı ölü sayısı rapor edildiğini belirterek, "Bazı ülkelerde vaka ve ölüm sayısındaki hızlı artış devam ediyor." diye konuştu.

Çeşitli ülkelerin başarılı bir şekilde virüsü kontrol altına aldıktan sonra yasakları kaldırdığını ve ekonomilerin tekrar açıldığını anımsatan Ghebreyesus, bununla beraber bu ülkelerde vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, "Tüm ülkeler, halkını korumak ve sosyal ve ekonomik hasarı en aza indirme arasında hassas bir denge ile karşı karşıya bulunuyor. Bu, yaşam ve geçim kaynakları arasında bir seçim değildir. Ülkeler, her ikisini de (aynı anda) yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"VİRÜS GÜCÜNÜ KAYBETMEDİ"

AA muhabirinin, "son günlerde bazı bilim insanlarının 'virüsün gücünü kaybettiği' açıklamaları ve vaka sayılarının rekor kırmasına rağmen, ölüm oranlarının düşmesini neye bağladıkları" sorusu üzerine, sözü DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove aldı.

Kerkhove, "virüste değişiklik olup olmadığını belirlemek için" bilim insanlarının incelediği şu anda 49 binden fazla "tam gen dizilimi"nin mevcut olduğunu söyledi.

Covid-19'un etkisini kaybettiğine ilişkin ellerinde henüz bir kanıt olmadığına işaret eden Kerkhove, "Henüz gücünü kaybettiğini görmedik ama (DSÖ bünyesinde) küresel olarak bunu inceleyen bir grup insan var." şeklinde konuştu.

Kerkhove, virüsün ölümcül etkisini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu virüsün çok ölümcül olduğunu vurgulamamız gerekiyor. İnsanlara enfekte olma şansı bulduğunda öldürücü olabiliyor. Dolayısıyla herkesin bu virüsü ciddiye almasını ve enfeksiyonu önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığından emin olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD'DEKİ GENÇLERDE VAKA SAYISI ARTTI"

Öte yandan, DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise ABD'nin bazı eyaletlerinde vaka sayılarının arttığını belirtti.

Bu ülkede, gençlerde vaka sayısının arttığına dikkat çeken Ryan, salgın nedeniyle hastaneye yatırılan gençlerin sayısının arttığına dair kanıtlar olduğunu kaydetti.

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