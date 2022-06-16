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DSÖ: Her 6 yaşlıdan biri istismarın bir şekline uğruyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dünya Yaşlı İstismarı Farkındalık Günü sebebiyle dün yayınladığı mesajında her 6 yaşlı kişiden birinin istismarın bir şeklini yaşadığını duyurdu.
DSÖ: Her 6 yaşlıdan biri istismarın bir şekline uğruyor

2015 yılında 900 milyon olan 60 yaş ve üzeri kişilerin sayısının 2050’de yaklaşık iki milyara çıkacağını belirten DSÖ, her 6 yaşlıdan bir tanesinin istismarın bir şekline uğradığını vurguladı. Bu istismarların arasında; fiziksel, cinsel, psikolojik ve duygusal istismarın yanı sıra finansal ve maddi istismar, terk edilme, ihmal, ciddi haysiyet ve saygı kaybı olduğu ifade edildi.

HER ÜÇ PERSONELDEN İKİSİ İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU KABUL ETTİ

Yaşlıların istismar edilmesinin bir insan hakkı ihlali olduğuna dikkat çeken DSÖ açıklamasında Huzurevlerinde ve diğer uzun süreli bakım tesislerinde çalışan her üç personelden ikisi, geçen yıl içinde istismarda bulunduğunu kabul etti ifadelerine yer verildi. DSÖ bu istismarın önlenmesi için öncelikle yaşlı ayrımcılığı ile her alanda savaşılması gerektiğini belirterek yaşlıların istismara uğradığı vakalarda takipçi olunması gerektiğini ifade etti.

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