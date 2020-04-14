DSÖ: İngiltere ve Türkiye'de salgın hâlâ büyüyor

DSÖ sözcüsü, Avrupa'nın bazı ülkelerinde koronavirüsün yayılma hızının yavaşladığını ancak İngiltere ve Türkiye'de salgının hâlâ büyüdüğünü söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Avrupa'da koronavirüsün yayılmasında kimi yerlerde yavaşlama olsa da İngiltere ve Türkiye'de salgının hâlâ büyüdüğüne dikkat çekti.

Salgının Avrupa'daki seyriyle ilgili bir açıklama yapan Harris. "Avrupa'da karışık bir fotoğraf var" dedi.

Avrupa'nın İtalya ve İspanya gibi bazı ülkelerinde yeni vaka sayısının azaldığını belirten DSÖ Sözcüsü, "Bazı ülkelerde hafif düşüş var ancak İngiltere ve Türkiye'deki salgın hâlâ büyüyor" dedi.

Dünya genelindeki vakaların yüzde 90'ının Avrupa ve ABD'den bildirildiğini ifade eden Harris "Henüz kesin olarak zirve noktasını görmüş değiliz" dedi.

Harris Cenevre'de yaptığı açıklamada Çin'den gelen son verilere göre ülkedeki en büyük tehdidin dışarıdan gelen vakalar olduğunu söyledi.

Aşı konusunda ise Harris "12 ay ya da daha uzun bir süre daha aşı görmeyi beklememeliyiz” diye konuştu.