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DSÖ: İyileşen Covid-19 hastalarının bir daha virüse yakalanmayacağına dair kanıt yok

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DSÖ: İyileşen Covid-19 hastalarının bir daha virüse yakalanmayacağına dair kanıt yok
DSÖ: İyileşen Covid-19 hastalarının bir daha virüse yakalanmayacağına dair kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iyileşen Covid-19 hastalarında antikor geliştiği ve bu hastaların bir daha koronavirüse yakalanmayacağına dair kanıt olmadığını açıkladı.

Örgüt ülkeleri, koronavirüs salgınıyla mücadelede "bağışıklık pasaportu" uygulamasına güvenmemeleri yolunda uyardı.

Söz konusu uygulama, iyileşen Covid-19 hastalarına, işe dönebilme veya seyahat edebilme izni verilmesi fikrine dayanıyor.

İngiltere'de de hükümetin koronavirüs testi stratejisinin beş ayağından birini, antikor kan testleri yapılması ve virüsün enfeksiyon oranının takip edilmesi oluşturuyor.

Antikor testleri, bir kişinin geçmişte koronavirüse yakalanıp yakalanmadığını tespit etmek için kullanılıyor.

Test mevcut sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasında ve aşı geliştirilmesine yardımcı olacak bilgilerin toplanması açısından da çok önemli görülüyor.

İyileşen Covid-19 hastalarında antikor gelişebileceği ve bu antikorların koronavirüsü etkisiz hale getirebileceği öne sürülüyordu.

 

Ölü sayısı 200 bine yaklaştı

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre dünyada koronavirüs vakalarının sayısı 2 milyon 815 bini aştı.

Virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 197 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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