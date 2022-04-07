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DSÖ: Kimyasal saldırı olasılığına karşı hazırlanıyoruz

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü'nde görevli üst düzeyli yetkili Hans Kluge, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.
DSÖ: Kimyasal saldırı olasılığına karşı hazırlanıyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Rusya ile Ukrayna arasında 40 günü aşkın bir süredir devam eden savaş ile ilgili konuştu.

Ukrayna’da kimyasal saldırı olması durumuna karşı hazırlıklar yapıldığını söyleyen Kluge, “Şu an bölgede belirsizlik olduğu için savaşın çok daha kötüye gitmeyeceğine dair bir garanti yok. Dünya Sağlık Örgütü bütün senaryoları değerlendiriyor ve Ukrayna halkını etkileyebilecek toplu yaralanmadan kimyasal saldırılara karşı hazırlıklara devam ediyor” dedi.

Kluge, Dünya Sağlık Örgütü ile Avrupa Birliği’nin koordineli çalışmaya devam ettiğini söylerken, DSÖ’nün bölgeye 185 tonluk tıbbi malzeme gönderdiğini ve 125 tonluk malzeme ve ekipmanın da yolda olduğunu dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün veri tabanında yer alan bilgilere göre savaşın başlamasından beri Ukrayna’daki sağlık merkezi altyapılarına 91 saldırı düzenlendi ve bu saldırılarda 73 insan yaşamını yitirdi. Bu saldırıların hangi ülkeye mensup askerler tarafından gerçekleştirildiği açıklanmadı.

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