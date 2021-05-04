  • BIST 1.416
  • Altın 476,469
  • Dolar 8,3124
  • Euro 9,9848
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA"Toplam 9502 test yapıldı, 49'u yerel 60 pozitif vakaya rastlandı, 74 kişi taburcu edildi" 

DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti

» »
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) 3 ay önce başlayan 12. Ebola salgınının bittiğini duyurdu.
DSÖ: Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ebola salgını bitti

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, sahadaki çabaları ve hızlı müdahalelerinden ötürü KDC sağlık yetkilileri ve çalışanlarının başarısına övgüde bulunuldu.

Açıklamada, 12. salgının bugün itibarıyla son bulduğu ancak tetikte olunması ve güçlü bir gözlem sisteminin sürdürülmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moet de salgının bitmesine rağmen muhtemel bir yeni salgına karşı alarmda olmanın önemini vurguladı.

12. salgın boyunca toplam 12 vaka kaydedilirken, 6 kişi hayatını kaybetti.

Salgının ilk vakası 7 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu vilayetinde görülmüştü.

Halihazırda Ebola salgınının devam ettiği tek ülke Gine kaldı.

11 binden fazla kişi öldü

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

KDC'de çıkan 11'inci dalga Ebola salgını, 18 Kasım 2020’de sona ermişti. Salgının 11'inci dalgasında 130 vaka tespit edilmiş, 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uçakta doğum: Şansına, yolcular arasında doktor ve hemşire vardı04 Mayıs 2021 Salı 20:05
  • Oğlunu binlerce dolara satıp parasıyla tatile çıktı04 Mayıs 2021 Salı 16:48
  • Aşı kampanyası: Bir ‘şat’ aşıya bir ‘şat’ içki03 Mayıs 2021 Pazartesi 21:31
  • Dedikodunun sosyal bağları güçlendirdiği ortaya çıktı03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:19
  • Uluslararası Finans Enstitüsü: TL'nin dolar karşısında 'adil değerini' 9,50 olarak değiştiriyoruz03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:40
  • Macaristan'da aşı yaptıranlar, 'bağışıklık kartı' ile restoran, kafe ve sinemalara dönebilecek02 Mayıs 2021 Pazar 20:01
  • Sürücülerin yüzde 18'i elektrikli araçlarını bırakıp yakıtlı otomotivleri tercih ediyor02 Mayıs 2021 Pazar 19:45
  • Venezuela'da asgari ücrete yüzde 300 zam: Aylık gelir 5 TL'den 20 TL'ye çıktı02 Mayıs 2021 Pazar 19:25
  • Hollanda'da elektrik kesintisinin ardından solunum cihazına bağlı 2 Kovid-19 hastası hayatını kaybetti02 Mayıs 2021 Pazar 18:41
  • Tiffany & Co’dan erkekler için tek taş nişan yüzüğü02 Mayıs 2021 Pazar 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti