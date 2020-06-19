DSÖ: Koronavirüs aşısı ilk olarak 3 gruba verilecek

DSÖ, koronavirüs aşısının ilk kez; sağlık çalışanları ile güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ile 65 yaş üstündekiler ve et fabrikaları, hapishaneler ile bakım evlerindeki kişilere verileceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı prototiplerinde insanlı deneylere geçilirken, ilaç şirketleri üretilecek dozlarla ilgili ön anlaşmalar imzalamaya başladı.

Aşının nasıl dağıtılacağına ilişkin soru işaretleri de giderek artarken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) flaş bir açıklama geldi. Reuters'in aktardığı habere göre Dr. Soumya Swaminathan, aşının onay alması durumunda adil ve erişilebilir bir şekilde dağıtılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İLK OLARAK 3 GRUBA UYGULANACAK

Bu noktada öncelik verilecek gruplar olduğunu ifade eden Swaminathan, virüsle mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ile 65 yaş üstündekilere ilk olarak aşı uygulanacağını belirtti.

Swaminathan, ilk grubun ardından ise yüksek bulaşma riski taşıyan et fabrikaları, hapishaneler ve bakım evlerindeki kişilerin aşıya erişim sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.

2021’DE 2 MİLYAR DOZ AŞI

Bu yıl sonuna kadar birkaç yüz milyon doz aşı üretilmesini beklediklerini söyleyen Swaminathan, 2021 yılı sonunda ise 2 milyar doz koronavirüs aşısına sahip olmayı hedeflediklerini ifade etti.