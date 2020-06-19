  • BIST 113.704
  • Altın 381,857
  • Dolar 6,8496
  • Euro 7,6779
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHP Genel Başkanı Yenal Senin, İkinci Ekonomik Tedbir Paketi’ne ilişkin detayları açıkladI

DSÖ: Koronavirüs aşısı ilk olarak 3 gruba verilecek

» »
DSÖ: Koronavirüs aşısı ilk olarak 3 gruba verilecek
DSÖ: Koronavirüs aşısı ilk olarak 3 gruba verilecek

DSÖ, koronavirüs aşısının ilk kez; sağlık çalışanları ile güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ile 65 yaş üstündekiler ve et fabrikaları, hapishaneler ile bakım evlerindeki kişilere verileceğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya ve İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkedeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı prototiplerinde insanlı deneylere geçilirken, ilaç şirketleri üretilecek dozlarla ilgili ön anlaşmalar imzalamaya başladı.

Aşının nasıl dağıtılacağına ilişkin soru işaretleri de giderek artarken, Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) flaş bir açıklama geldi. Reuters'in aktardığı habere göre Dr. Soumya Swaminathan, aşının onay alması durumunda adil ve erişilebilir bir şekilde dağıtılması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İLK OLARAK 3 GRUBA UYGULANACAK

Bu noktada öncelik verilecek gruplar olduğunu ifade eden Swaminathan, virüsle mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ile 65 yaş üstündekilere ilk olarak aşı uygulanacağını belirtti.

Swaminathan, ilk grubun ardından ise yüksek bulaşma riski taşıyan et fabrikaları, hapishaneler ve bakım evlerindeki kişilerin aşıya erişim sağlamasının hedeflendiğini vurguladı.

2021’DE 2 MİLYAR DOZ AŞI

Bu yıl sonuna kadar birkaç yüz milyon doz aşı üretilmesini beklediklerini söyleyen Swaminathan, 2021 yılı sonunda ise 2 milyar doz koronavirüs aşısına sahip olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boynunu kütletti beynine pıhtı attı18 Haziran 2020 Perşembe 23:00
  • Fil hastalığı nedir? Nasıl oluşur?18 Haziran 2020 Perşembe 22:45
  • Apandist neden patlar?18 Haziran 2020 Perşembe 22:30
  • Depresyon türleri nelerdir? Belirtileri ve tedavisi…18 Haziran 2020 Perşembe 22:20
  • Erkekler için doğum kontrol hapı!18 Haziran 2020 Perşembe 22:00
  • Her Unutkanlık Demans Belirtisi Mi?18 Haziran 2020 Perşembe 21:45
  • Canımız bir yiyeceği çekiyorsa bu ne anlama gelir?18 Haziran 2020 Perşembe 21:30
  • İlaç alerjisi nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi…18 Haziran 2020 Perşembe 21:15
  • Sürekli yorgun musunuz? Sebebi bu olabilir18 Haziran 2020 Perşembe 21:00
  • Fesleğenin sağlığa faydaları nelerdir?18 Haziran 2020 Perşembe 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti