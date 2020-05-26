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DSÖ, koronavirüs hastalarında denenen sıtma ilacının kullanımını askıya aldı

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DSÖ, koronavirüs hastalarında denenen sıtma ilacının kullanımını askıya aldı
DSÖ, koronavirüs hastalarında denenen sıtma ilacının kullanımını askıya aldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs hastalarında denenen "hidroksiklorokin" adlı sıtma ilacının kullanımını askıya aldı. ABD Başkanı Trump,19 Mayıs'ta söz konusu ilacı corona virüsten korunmak için kullanmaya başladığını açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarının tedavilerinde kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın denemelerinin "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi.

DSÖ'nün salgına karşı dünya çapında bir savaş verdiğini belirten Ghebreyesus, bu noktada araştırma ve geliştirme konusunda "agresif" çalıştığını söyledi.

Ghebreyesus, iki ay önce, dört ilaç ve ilaç kombinasyonunun Covid-19'a karşı etkinliğini değerlendirmek için "Dayanışma Denemesini" başlattıklarını anımsatarak, deneme kapsamında 35 ülkeden 400'den fazla hastanenin aktif olarak hasta kabul ettiğini aktardı.

DAHA YÜKSEK ÖLÜM ORANI TAHMİNİ

Şimdiye kadar 17 ülkeden 3 bin 500 hastanın deneme için kayıt yaptırdığını belirten Ghebreyesus, "Cuma günü, Lancet (tıp dergisi), hidroksikolorokin ve klorakin ve bunların hastaneye yatırılan Covid-19 hastaları üzerindeki etkilerini gözlemleyen bir çalışma yayınladı. Yetkililer, ilacın tek başına veya makrolid ile kullanıldığında, daha yüksek bir ölüm oranı tahmin ettiklerini bildirdiler" diye konuştu.

GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Ghebreyesus, cumartesi günü "Dayanışma Denemesi Yürütme Grubunun" toplandığını ve Covid-19 hastalarının tedavilerinde kullanılan hidroksiklorokin isimli ilacın kullanımının "güvenlik endişeleri" nedeniyle geçici olarak askıya alındığını kaydetti.

DSÖ Genel Direktörü, diğer ilaçların denemelerinin ise devam ettiğini dile getirdi.

TRUMP, "ÖNLEM AMAÇLI KULLANIYORUM" DEMİŞTİ

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, cuma günü yaptığı açıklamada, Brezilyalı makamların Covid-19 tedavisi için kullanılan hidroksiklorokinin geniş çaplı kullanımını onayladığını hatırlatmış, klinik çalışmaları sona ermemiş olan bu ilacın kullanımının risk taşıdığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip corona virüsten korunmak için kullanmaya başladığını açıkladığı ilacın kalp hastalığı riskini artırdığı bildirilmişti.

Tıp dergisi Lancet tarafından yapılan araştırmada, sıtma ilacı hidroksiklorokinin tek başına veya antibiyotikle kullanımının Covid-19 hastalarında fayda sağlamadığının görüldüğü kaydedilmişti.

Öte yandan, Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Son birkaç haftadır, önlem amaçlı hidroksiklorokin kullanıyorum" ifadesini kullanmış, bunu kendisinin istediğini doktorlarının da itiraz etmediğini vurgulamıştı.

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