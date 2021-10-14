DSÖ: Koronavirüs salgını nedeniyle tüberküloz kaynaklı ölümler on yıl sonra ilk defa yükseldi

Koronavirüs salgınının sağlık sisteminde yol açtığı aksaklıklar nedeniyle tüberküloz (verem) kaynaklı ölümler on yılın ardından ilk defa yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada salgın nedeniyle tedavisi mümkün olan bu hastalıkla mücadelede katedilen mesafenin kaybedildiği vurgulandı.

DSÖ dünya genelinde 4,1 milyon kişide tüberküloz bulunmasına rağmen henüz hastalık tanısının konulmadığını tahmin ediyor. Bu sayı 2019 yılında 2,9 milyondu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı yazılı açıklamada "Bu alarm verici haberin milyonlarca kişiyi etkileyen bu eski ve tedavi edilebilir hastalığın tanısı ve tedavisi için yatırım gerekliliğini anımsatan bir uyarı olması gerekir" ifadelerini kullandı.