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DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmada Çin'i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin soruşturmaların ikinci evresinde, Çin’i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı.
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmada Çin'i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin soruşturmaların ikinci evresinde, Çin’i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı.

BBC’nin haberine göre, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Çin'e daha fazla erişim ve şeffaflık çağrısı yaptı.

Ghebreyesus, hem Kovid-19 salgını öncesi hem de sonrası verilere erişilmesi gerektiğini belirterek, ilk soruşturma aşamasında Çin’in verileri araştırma ekibiyle paylaşmadığını bildirdi.

DSÖ Acil Durum Komitesi, salgının bitmek üzere olmadığı, yeni ve tehlikeli varyantların dünyaya yayılmasının beklendiği konusunda uyardı.

Salgının kökenine dair yapılan araştırmanın ilk aşaması, şubatta sona ermişti.

DSÖ, Vuhan’a gitmişti

Daha önce virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılması taleplerini reddeden Çin, uluslararası baskıların artmasıyla DSÖ heyetinin Vuhan’da incelemeler yapmasına izin vermişti.

DSÖ, ilk vakaların ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine uluslararası bilim insanlarından oluşan bir heyet göndermişti.

İnceleme sürecinde bazı heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili kendi hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini kendilerine verdiğini ancak ham bilgileri paylaşmayı reddettiğini açıklamıştı.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nın yanı sıra virüsün bir kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmıştı.

2002-2003 dönemindeki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa koronavirüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, Kovid-19'un buradaki laboratuvarda yapay üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, Kovid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan, karşı iddialar ortaya atmıştı.

Kovid-19, ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

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