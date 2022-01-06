  • BIST 2.007,55
  • Altın 786.42383
  • Dolar 13.7747
  • Euro 15.6054
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAErsin Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC her koşulda bir bütün olacaktır”

DSÖ: Maalesef Omicron Son Varyant Olmayacak

» »
DSÖ: Maalesef Omicron Son Varyant Olmayacak
DSÖ: Maalesef Omicron Son Varyant Olmayacak

 

DSÖ: Maalesef Omicron son varyant olmayacak, virüs "evrim" geçirmeyi sürdürüyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altın Küre’de Omicron Krizi: Ne Kırmızı Halı Ne De Basın Olacak05 Ocak 2022 Çarşamba 21:15
  • Yeni rekor 720 VAKA, 1 kişi vefat etti!05 Ocak 2022 Çarşamba 20:16
  • Amcaoğlu: Tedbirleri Arttırıyoruz05 Ocak 2022 Çarşamba 19:56
  • Kanada' da Panik: Gençler Arasında Gizemli Beyin Hastalığı Yayılıyor05 Ocak 2022 Çarşamba 17:42
  • 4 Hastaneden Açıklama: Maliyetler 1.5 Katından Fazla Arttı05 Ocak 2022 Çarşamba 17:31
  • Covid-19’un Bilinmeyen Yan Etkileri Ortaya Çıktı05 Ocak 2022 Çarşamba 17:09
  • Kovid-19 Sürecinde Dünyada Tüberküloz Tanı Oranı Düştü, Hastalığa Bağlı Ölümler Arttı05 Ocak 2022 Çarşamba 16:29
  • Tabipler Birliği’nden Yöneticilere Çağrı05 Ocak 2022 Çarşamba 16:08
  • Kanser teşhisinde umut veren gelişme05 Ocak 2022 Çarşamba 11:14
  • Pandemide Bağışıklığı Düşürmeden Kilo Vermenin 5 Yolu04 Ocak 2022 Salı 23:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti