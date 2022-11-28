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DSÖ, maymun çiçeği hastalığına yeni isim buldu

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Çok sayıda bilim insanı, maymun çiçeği isminin “ayrımcı ve damgalayıcı” olduğu eleştirisinde bulunmuştu.
DSÖ, maymun çiçeği hastalığına yeni isim buldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaz aylarında vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle Türkiye dahil birçok ülkede endişelere yol açan Maymun Çiçeği hastalığının ismini “mpox” olarak değiştirdi.

Maymun çiçeği isminin ırkçı olduğu yönündeki eleştirilerin ardından DSÖ, bugün açıklama yaparak artık virüs için “mpox” ifadesini kullanacağını belirterek diğer kurumlara da aynı adımı atma çağrısı yaptı. Bir yıl süreyle iki ismin de kullanılacağı ve yeni ismin yerleşmesinin ardından maymun çiçeği isminin tamamen rafa kaldırılacağı belirtildi.

DSÖ, hastalıkla ilgili yeni isim bulunması için birkaç ay önce çalışma başlatmıştı. Çok sayıda bilim insanı, maymun çiçeği isminin “ayrımcı ve damgalayıcı” olduğunu, hastalık adlarında coğrafi bölgelerden ve hayvan adlarından kaçınılması gerektiğini söylemişti.

Yakın temas yoluyla yayılan virüsün başlıca belirtileri arasında deri döküntüleri, ateş ve baş ağrısı yer alıyor. Uzmanlar ayrıca, yıllardır Batı ve Orta Afrika'da endemik bir virüs türü olarak bilinen maymun çiçeğinin çeşitli memelilerde görülebildiğine ancak virüsün asıl kaynağının bilinmediğine dikkat çekiyor.

Son dönemde birçok ülkede salgına dönüşen hastalıkta vaka sayısı 80 bini bulurken 55 kişi de hayatını kaybetti.

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