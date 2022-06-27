DSÖ: maymun çiçeği küresel bir acil durum oluşturmuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği salgınının şu anda küresel bir halk sağlığı acil durumu oluşturmadığını açıkladı. Ancak daha fazla yayılmayı kontrol etmek için ‘yoğun müdahale çabalarına’ ihtiyaç olduğu belirtildi.

DSÖ, maymun çiçeği kaynaklı artan vaka yükünü ele almak için Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) kapsamında hastalıkla ilgili Acil Durum Komitesi toplantısının ardından açıklamada bulundu.

Açıklamada, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un maymun çiçeği salgınıyla ilgili olarak IHR Acil Durum Komitesi tarafından sunulan tavsiyeyle aynı fikirde olduğu ve şu anda olayın en üst seviye küresel alarm olan ‘Uluslararası Önem Arz Eden Halk Sağlığı Acil Durumu’nu (PHEIC) oluşturmadığı ifade edildi.

“Yoğun müdahale çabası gerekiyor”

Ayrıca açıklamada, Komitenin oybirliğiyle olayın ‘acil niteliğini’ ve salgının daha fazla yayılmasını kontrol etmenin ‘yoğun müdahale çabaları’ gerektirdiğini kabul ettiği belirtildi.

“Komite, birkaç hafta sonra, mevcut bilinmeyenler hakkında daha fazla bilgi elde edildiğinde, tavsiyelerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilecek önemli değişikliklerin olup olmadığını belirlemek için olayın yakından izlenmesini ve gözden geçirilmesini tavsiye etti.”

“En üst seviyede uyarı gerekmiyor”

Ghebreyesus’da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Acil Durum Komitesi’nin mevcut salgının ölçeği ve hızı hakkında ciddi endişelerini paylaştığını söyledi.

“Genel olarak, raporda bana şu anda olayın DSÖ’nün yayınlayabileceği en yüksek uyarı seviyesi olan Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu teşkil etmediğini söylediler.”

“Endişe verici olan yeni ülkelere ve bölgelere hızlı yayılması”

Öte yandan, Ghebreyesus hastalığın yayılmasından derin endişe duyduğunu ve hem kendisinin hem de DSÖ’nün gelişen tehdidi çok yakından takip ettiğine dikkati çekti.

“Mevcut salgını özellikle endişe verici yapan şey; yeni ülkelere ve bölgelere hızlı ve devam eden yayılma ve bağışıklığı baskılanmış insanlar, hamile kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere savunmasız popülasyonlara daha fazla, sürekli bulaşma riskidir.”

“Sağlığın bir kez daha birbirine bağlı olduğunu hatırladık”

Ghebreyesus, Komitenin de işaret ettiği gibi maymun çiçeğinin bir dizi Afrika ülkesinde on yıllardır dolaşımda olduğunu ancak araştırma, dikkat verme ve finansman açısından ihmal edildiğini de belirtti.

“Bu, yalnızca maymun çiçeği için değil, düşük gelirli ülkelerdeki diğer ihmal edilen hastalıklar için de değişmeli, çünkü bir kez daha dünyaya sağlığın birbirine bağlı bir mesele olduğu hatırlatılıyor.”

Dünyanın dört bir yanından Acil Durum Komitesine katılan bilim insanlarına ve halk sağlığı uzmanlarına teşekkür eden Ghebreyesus, durumu yakından izlemeye devam edeceklerini kaydetti.