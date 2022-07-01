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DSÖ: Maymun çiçeği vakaları Avrupa’da üç kat arttı

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Türkiye’de de görülen maymun çiçeği dünyada endişe yaratmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgınla ilgili son verileri paylaştı.
DSÖ: Maymun çiçeği vakaları Avrupa’da üç kat arttı

Dünyada hızla yayılması nedeniyle endişeye yol açan maymun çiçeği virüsüyle ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir son dakika açıklaması geldi.

DSÖ, bilgilerin son güncellendiği 15 Haziran'dan bu yana virüsün 6 yeni ülkede daha görüldüğünü ve laboratuvarda onaylanan vakaların yaklaşık yüzde 90'ının Avrupa'da olduğunu kaydetti.

Açıklamada Avrupa'daki maymun çiçeği vakalarının sayısının son iki haftada üç kat arttığına dikkat çekildi.

Son verilere göre salgının endemik olduğu ülkeler dışında Türkiye dahil 50'den fazla ülkede görülen maymun çiçeği virüsünde onaylanan toplam vaka sayısı 5320'yi aştı.

YÜKSEK RİSK GRUPLARINA UYARI

DSÖ, önceki gün yaptığı açıklamada virüsün hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar gibi yüksek risk gruplarına bulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Afrika'da endemik bir hastalık olan ancak son dönemde ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkelerine yayılarak endişe yaratan maymun çiçeği hastalığının başlıca belirtileri arasında ateş, halsizlik, yaygın kas ağrısı, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri yer alıyor.

DSÖ, geçen hafta yaptığı açıklamada, maymun çiçeği salgınının şu anda küresel bir halk sağlığı acil durumu oluşturmadığını, ancak daha fazla yayılmayı kontrol etmek için yoğun müdahale çabalarına ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

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