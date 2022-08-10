  • BIST 2.777,69
  • Altın 1033.319
  • Dolar 17.9498
  • Euro 18.3368
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

DSÖ: Maymun çiçeği virüsü maymunlarla bağlantılı değil

» »
DSÖ, maymun çiçeği virüsünün maymunlarla bağlantılı olmadığının altını çizdi.
DSÖ: Maymun çiçeği virüsü maymunlarla bağlantılı değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "küresel sağlık acil durumu" ilan etmesine neden olan maymun çiçeği virüsünün maymunlarla bağlantılı olmadığını vurguladı.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Cenevre'de yaptığı açıklamada, maymun çiçeği virüsünün yakın temas halinde insandan insana geçtiğini söyledi. Harris, "Maymun çiçeği virüsünün ana taşıyıcıları maymunlar değil" dedi.

Brezilya'da maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısının 1700'ü aştığı, bir kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ülkede son dönemde maymunlara yönelik saldırıların arttığı bildiriliyor.

Dünyada son dönemde maymun çiçeği virüsü vakalarının sayısı 28 bini aşmış, virüs sonucu 12 kişi yaşamını yitirmişti. DSÖ geçen ay virüs nedeniyle "küresel sağlık acil durumu" ilan etmişti. Örgüt daha önce sadece iki kez, Koronavirüs pandemisi ve çocuk felci, bu kararı almıştı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1950'lerde Orta Afrika'da tespit edildi. Nadir rastlanan bir virüs olan maymun çiçeği, genellikle tropik yağmur ormanlarının yakınındaki Batı Afrika ülkelerinde görülüyor. Maymun çiçeği virüsünün, Batı Afrika ve Orta Afrika olmak üzere iki ana türü var. Virüs, maymun çiçeğine yakalanmış başka bir kişiyle yakın temas halinde yayılabiliyor.

Vücuda deri sıyrıkları, Solunum yolu, gözler, burun veya ağız yoluyla girebiliyor. Cinsel ilişki sırasında doğrudan temas yoluyla da bulaşabiliyor. Maymun çiçeği virüsü ayrıca bulaştığı maymunlar, sıçanlar ve sincaplar gibi hayvanlar aracılığıyla ya da yatak takımı ve giysi gibi nesnelere temas yoluyla yayılabiliyor.

Virüs bazen su çiçeğini andırıyor ve birkaç hafta içinde kendi kendine yok oluyor. Ancak bazen daha şiddetli olabiliyor. Maymun çiçeği virüsünün daha önce Batı Afrika'da ölümlere neden olduğu bildirilmişti.

Hastalığın tedavisi yok ancak salgınlar virüsün yayılmasının önüne geçilerek kontrol edilebiliyor. Çiçek hastalığına karşı aşılamanın maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu kanıtlanmıştı. Bu nedenle çiçek aşısı hala bazen maymun çiçeği virüsü vakalarında kullanılabiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde Rusya'ya katılmak için referandum düzenlenecek09 Ağustos 2022 Salı 09:38
  • Zelenskiy, Donetsk cephesindeki durumun hala ağır olduğunu söyledi08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:03
  • Moody's, İtalya'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:33
  • BM'den küresel sorunların çözümünde ABD-Çin iş birliğinin önemine atıf06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:43
  • Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:42
  • Pakistan'dan 'Cammu Keşmir’de kötüleşen durum sebebiyle' Hindistan'a nota06 Ağustos 2022 Cumartesi 09:38
  • Rusya’dan ABD’ye Covid-19 suçlaması: İnsan yapımı ve ABD'nin parmağı var05 Ağustos 2022 Cuma 11:23
  • Avrupa'da aşırı sıcaklar: Binlerce kişi hayatını kaybetti05 Ağustos 2022 Cuma 10:13
  • Antonio Guterres "Ortak Gündemimiz" raporunun ilerleyişi hakkında BM Genel Kurulunu bilgilendirdi05 Ağustos 2022 Cuma 09:53
  • İtalya Başbakanı Draghi: Tahıl taşıyan gemilerin yola çıkması olumlu bir gelişme05 Ağustos 2022 Cuma 07:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti