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DSÖ, maymun çiçeği virüsünün Avrupa’da yayılması üzerine acil toplandı

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da 100’den fazla maymun çiçeği virüsü vakasının doğrulanmasının ardından acil toplantı kararı aldı.
DSÖ, maymun çiçeği virüsünün Avrupa’da yayılması üzerine acil toplandı

Covid-19 pandemisi bitmeden, dünya yeni bir enfeksiyon endişesi yaşamaya başladı.

Suçiçeği ve çiçek hastalığına benzer bir hastalık olan maymun çiçeğine yakalananlar genellikle birkaç hafta içinde iyileşiyor. Belirtileri arasında kızarıklık, ateş ve baş ağrısı bulunuyor. Genellikle yüzde başlayan kızarıklıklar daha sonra vücuda yayılıyor.

Ancak hastalığın görüldüğü ülkelere her gün bir yenisinin eklenmesi endişeleri arttırıyor.

Vakalar, İngiltere, İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika ve İtalya’nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsrail ve Avustralya’da doğrulandı.

Yaz aylarında festivaller ve partiler arttıkça virüsün Avrupa’da yayılmasının hızlanabileceği konusunda uyaran DSÖ, 100’den fazla vakanın doğrulanmasının ardından acil olarak toplandı.

Toplantı sonrası DSÖ, hastalığın görüldüğü 11 ülkedeki yetkililerden anlık olarak gerekli bilgileri aldıklarını duyurdu.

Ayrıca görülen vakaların yakın çevrelerine dikkat edilmesi çağrısı yapıldı.

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