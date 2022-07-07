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DSÖ: Maymun çiçeğinde can kaybı arttı

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Maymun çiçeği virüsünün dünyada ve özellikle Avrupa’da yayılması büyük endişe yaratırken Dünya Sağlık Örgütü, virüsün yol açtığı can kaybının arttığını duyurdu.
DSÖ: Maymun çiçeğinde can kaybı arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'de de görülen maymun çiçeği virüsünün iki kişinin daha ölümüne yol açtığını duyurdu. 27 Haziran'da açıkladığı son verileri güncelleyen DSÖ, son salgının patlak vermesinden bu yana son can kayıplarıyla ölü sayısının üçe çıktığını bildirdi.

Son salgında ilk ölüm, mayıs ayında Nijerya’da kayıtlara geçmişti. Son olarak hayatını kaybeden iki kişinin de Afrika'da yaşadığı bildirildi.

DSÖ'ye göre maymun çiçeği virüsü 9 yeni ülke ve bölgede daha görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta Türkiye’de ilk defa bir kişide maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini açıklamıştı.

DSÖ verilerine göre 58 ülkede 6 binden fazla maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Afrika'da endemik bir hastalık olan ancak son dönemde ABD, Kanada, Avustralya ile birlikte Avrupa ülkelerine yayılarak endişe yaratan maymun çiçeği hastalığının başlıca belirtileri arasında ateş, halsizlik, yaygın kas ağrısı, deri döküntüleri ve büyümüş lenf bezleri yer alıyor.

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