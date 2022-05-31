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DSÖ: Maymun Çiçeği'nin bir pandemiye dönüşeceğini düşünmüyoruz

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri Afrika dışındaki Maymun Çiçeği salgınının bir pandemiye yol açacağını düşünmediklerini ve semptom göstermeyen enfekte kişilerin hastalığı bulaştırıp bulaştıramayacağının belirsizliğini koruduğunu açıkladı. 
DSÖ: Maymun Çiçeği'nin bir pandemiye dönüşeceğini düşünmüyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri Afrika dışındaki Maymun Çiçeği salgınının bir pandemiye yol açacağını düşünmediklerini ve semptom göstermeyen enfekte kişilerin hastalığı bulaştırıp bulaştıramayacağının belirsizliğini koruduğunu açıkladı. 

Salgınının bir pandemiye dönüşme potansiyeli olup olmadığı konusundaki bir soruyu yanıtlayan DSÖ Acil Durum Programı'nın bir parçası olan Çiçek Hastalığı Müsteşarlığı Başkanı Rosamund Lewis, "Bilmiyoruz ama öyle olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

"Asemptomatik bulaş olup olmadığını bilmiyoruz"

“Şu anda küresel bir salgından endişe duymuyoruz” diyen Lewis, bununla birlikte virüsün semptomatik olmayan kişiler tarafından yayılıp yayılmadığına dair sınırlı bilgiye sahip olduklarının altını çizdi: "Aslında henüz asemptomatik bulaşma olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun belirlenmesi gerekiyor" dedi.

Vakaların büyük bir kısmı virüsün endemik olduğu ve ağırlıklı olarak seyahatle bağlantılı olmadığı Orta ve Batı Afrika ülkelerinden ziyade Avrupa'da ortaya çıktı.

Bu nedenle bilim insanları, bu olağandışı vaka artışını neyin açıklayabileceğini henüz açıklayabilmiş değil. Afrika'dan kökünü alan hastalık kıtada her sene binlerce kişiye bulaşıyor. Pazartesi günü, Nijerya'da yetkililer altı vakaya ek olarak ilk Maymun Çiçeği ölümünün yaşandığını açıkladı. Fakat şu ana kadar Afrika dışında görülen vakalarda bir ölüm bildirilmedi.

Çoğunlukla Avrupa'da olmak üzere dünya genelinde 300'den fazla Maymun Çiçeği vakası bildirildi. Genellikle vücut salgılarının kişiden kişiye teması yoluyla yayılan ve grip benzeri semptomlara sahip hastalık vücutta irin dolu cilt lezyonlarına neden oluyor.

DSÖ, salgının "uluslararası endişe uyandıran potansiyel bir halk sağlığı acil durumu" (PHEIC) olarak değerlendirilmesi gerekip gerekmediği konusuna da henüz açıklık getirmedi. Covid-19 ve Ebola için yapılan bu beyan, hastalığı kontrol altına almak için araştırma ve finansman çalışmalarını hızlandırmaya yardımcı oluyor.

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