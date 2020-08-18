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DSÖ, mektup gönderdi: Aşı milliyetçiliğine son vermeliyiz

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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş açıklamalar geldi… DSÖ’nün Genel Direktörü Tedros Adhanım Ghebreyesus, corona virüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
DSÖ, mektup gönderdi: Aşı milliyetçiliğine son vermeliyiz

Düzenlediği sanal basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, “Stratejik ve küresel hareket etmek bütün ülkelerin yararına olacaktır. Herkes güvende ve sağlıklı olmadığı sürece kimsenin sağlığının garantisi yoktur” ifadesini kullandı.

Aralarında Türkiye’nin de olduğu DSÖ’ye üye ülkelere mektup gönderdiğini söyleyen Ghebreyesus, “Üye ülkelerden COVAX isimli çok uluslu aşı çalışmamıza dahil olmalarını istedim. Ülkeler kendi çıkarlarını diğer ülkelerin önüne koymamalı, bu durum pandemiyi daha da kötü bir hale getirir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nde aralarında Türkiye’nin de olduğu 194 üye ülke bulunuyor.

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