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DSÖ: Meme kanseri en çok Avrupa'da görülüyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), meme kanseri vakalarının dünyada en çok Avrupa'da görüldüğünü bildirdi.
DSÖ: Meme kanseri en çok Avrupa'da görülüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), meme kanseri vakalarının dünyada en çok Avrupa'da görüldüğünü bildirdi.

DSÖ Avrupa Bölgesi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, bölgeye bağlı 53 ülkede günde 1579 kadına meme kanseri teşhisi konulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu rakamın, DSÖ'nün diğer bölgelerindeki meme kanseri teşhisi sayısından daha yüksek olduğu kaydedildi.

Alkol tüketiminin, DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki meme kanserlerini tetikleyen ana unsur olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Bölgedeki her 100 yeni meme kanseri vakasının 7'si alkol tüketiminden kaynaklanmaktadır." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Alkol tüketimi azaltılarak meme kanseri riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini herkesin anlaması gerekir." ifadesine yer verildi.

Alkol kaynaklı meme kanseri vakalarının önlenmesi için bölgedeki ülkelerde alkol ürünü fiyatlarının yükseltilmesi, medyada alkol reklamlarının yasaklanması ve alkol ürünlerine erişimin zorlaştırılması tavsiyesinde bulunuldu.

Kanser Araştırma Ajansının (IARC) 2020'de hazırladığı raporda, DSÖ Avrupa Bölgesi'nde yaklaşık 40 bin meme kanseri vakasının alkol tüketiminden kaynaklandığı belirtilmişti.

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