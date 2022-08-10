DSÖ: Nijerya’da 160 milyon kişi sarıhumma tehlikesi altında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Nijerya'da 160 milyon kişinin sarıhumma salgını tehlikesi altında olduğunu bildirdi.

DSÖ Nijerya sağlık görevlisi Anne Eudes Jean Baptiste, yaptığı açıklamada, yaklaşık 206 milyon nüfusa sahip ülkede 160 milyon kişinin sarıhumma salgını tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Baptiste, bu sayının Afrika’daki tüm sarıhumma riski altındaki insanların yaklaşık yüzde 25’ini oluşturduğunu ifade etti.

Sarıhummanın tehlikeli olduğuna işaret eden Baptiste, “Hastaların küçük bir yüzdesi, hastalığın daha toksik bir evresinden geçebiliyor. Ağızdan, burundan ve gözlerden kanama olabilir ve 7 ila 10 günde yarısı ölüyor” dedi.

Nijerya’da 2020’de sarıhumma salgını nedeniyle 130’dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Sarıhumma hastalığına neden olan virüs, genellikle sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırılıyor.

Kontrol altına alınamaması durumunda salgına neden olan hastalık, ağrı, bulantı ve kusmayla başlayıp kanamalarla seyrediyor.

Hükümet, başladığı 12 Eylül 2017’den bu yana salgınla mücadele ediyor. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) ile Nijerya Ulusal İlk Yardım Geliştirme Ajansının (NPHCDA) başlattığı aşı kampanyasıyla son iki yılda 45 milyon kişi salgına karşı aşılanmıştı.