  • BIST 2.042,08
  • Altın 786.54269
  • Dolar 13.3981
  • Euro 15.1967
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 2 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKADikkat! Varyantla Birlikte Belirtiler de Değişiyor

DSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

» »
Covid-19’un Omicron varyantı geçen hafta dünyada vaka sayısının yüzde 20 artmasına yol açarken DSÖ, Omicron’un muhtemelen pandeminin son varyantı olmadığı uyarısında bulundu.
DSÖ: Omicron’dan Sonra Yeni Varyantlar Görülebilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Dr. Tedros Ghebreyesus, Covid-19 pandemisinin sona ermekten uzak olduğunu ve muhtemelen yeni varyantların ortaya çıkacağını söyledi.

DSÖ'nün genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ghebreyesus, Covid'in Omicron varyantının daha hafif olduğu algısına karşı uyarılarda bulundu.

Geçen hafta dünya genelinde 18 milyon yeni vaka görüldüğünü belirten Ghebreyesus, ”Pandemi sona ermekten çok uzak ve Omicron'un küresel çaptaki inanılmaz yayılması sonucu muhtemelen yeni varyantlar ortaya çıkacak. Bu nedenle takip ve değerlendirme çok önemli” dedi.

Omicron'un daha hafif belirtiler yaratmasına rağmen ölümlere yol açtığına dikkat çeken Ghebreyesus, ”Özellikle birçok ülkede aşılama oranlarının düşük olması kaygı verici. Çünkü aşı olmamış kişilerin hastalığı ağır geçirme ya da yaşamını kaybetme riski çok daha fazla” diye konuştu.

DSÖ'nün Covid-19 teknik heyetine liderlik eden Maria Van Kerkhove de, “Birçok kişinin Omicron'un son varyant olduğunu ve her şeyin sona ereceğini söylediğini duyuyoruz. Ancak durum bu değil ve virüs dünya genelinde büyük hızla yayılıyor” dedi.

‘YENİ BİR KRİZ YAŞAYABİLİRİZ’

Covid önlemlerini azaltmanın zamanı gelmediğini kaydeden Van Kerkhove, hükümetlere önlemleri sıkı tutma çağrısı yaparak “Bunu şimdi yapmazsak yeni bir kriz yaşarız” ifadelerini kullandı.

ABD'nin pandemiyle ilgili en üst düzey yetkilisi olan Beyaz Saray sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci de, önceki gün Dünya Ekonomik Forumu toplantısında, Omicron'un pandeminin son aşaması olduğu yönünde bir tahminde bulunulamayacağını söylemişti.

DSÖ, yayılma hızı yüksek Omicron varyantının etkisiyle dünya genelinde yeni vaka sayısının geçen hafta yüzde 20 arttığını duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlar Corona Virüs Sonra Tat Ve Koku Kaybının Nedenini Ortaya Çıkardı18 Ocak 2022 Salı 21:08
  • Omicron Belirtileri Nedir? Omicron Belirtileri Arasında İlk Sırada Boğaz Ağrısı Var18 Ocak 2022 Salı 20:32
  • Covid-19'dan Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti18 Ocak 2022 Salı 10:06
  • Kovid-19'a Yakalanan Gebelerin Riskli Doğum İhtimali Daha Yüksek Olabilir18 Ocak 2022 Salı 02:17
  • Sırttaki Sivilcelerin Nedenleri Ve Kurtulmak İçin 5 İpucu17 Ocak 2022 Pazartesi 23:01
  • Almanya'dan 'Koronavirüs 2022 Sonunda Bitebilir' Tahmini17 Ocak 2022 Pazartesi 22:14
  • Uzmanından ‘Şekerli İçecek’ Uyarısı17 Ocak 2022 Pazartesi 21:06
  • Böbrek Taşı Görülme Oranı Kadınlarda Da Artmaya Başladı17 Ocak 2022 Pazartesi 20:12
  • Turgut: Pandemi Vakalarının Takibi İçin Otomasyon Uygulamasına Geçilmeli17 Ocak 2022 Pazartesi 19:47
  • Şiddetli Koronavirüse Karşı Koruyucu 'Gen Varyantı' Keşfedildi17 Ocak 2022 Pazartesi 17:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti