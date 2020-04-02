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DSÖ önümüzdeki günleri işaret etti ve milyonlardan bahsetti

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DSÖ önümüzdeki günleri işaret etti ve milyonlardan bahsetti
DSÖ önümüzdeki günleri işaret etti ve milyonlardan bahsetti

Ghebreyesus, "Gelecek bir kaç gün içinde 1 milyon vaka sayısına ve 50 bin ölü sayısına ulaşacağız" dedi.

Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmasından bu güne dek yaklaşık 4 ay geçtiğini belirten Ghebreyesus, "Dünya daha önce böyle bir pandemiyle karşılaşmadı. Meçhul ve tehlikeli bir virüs. Hastalığın hızlı artışından ve küresel olarak yayılmasından derin endişe duyuyorum." diye konuştu.

Ghebreyesus, konuşmasında sık sık dünyanın daha önce Kovid-19 türü bir pandemiyle karşılaşmadığının altını çizerek, "Bu, hala çok yeni bir virüs ve her geçen gün öğrenmeye devam ediyoruz. Pandemi evrim geçirdikçe yeni bulgular ortaya çıkıyor ve bizim tavsiyelerimiz de gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu, dünyanın koronavirüs nedeniyle karşılaştığı ilk pandemi" diyen Ghebreyesus, virüsün pek çok bilinmezlikleri barındırdığını vurguladı.

Dünya genelinde virüsten korunmak için devam eden maske kullanımı tartışmalarına da değinen Ghebreyesus, "Toplumlar düzeyinde maske kullanımı hakkında devam eden bir tartışma var. DSÖ, hastalar ve onlara bakan kişilerin tıbbi maske kullanmasını önermektedir. Bu durumlarda maskeler yalnızca diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde etkilidir." diye konuştu.

Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarının Afrika ve Güney Amerika'da nispeten daha az görülse de virüsün bu ülkelerde ciddi sosyal, ekonomik ve politik sonuçlar doğurabileceğinin farkında olduklarını söyledi.

Gelişmekte olan pek çok ülkenin halkının ihtiyaçlarını karşılaması ve ekonomik çöküşlerinin önlenebilmesi için borçlarının hafifletilmesinin şart olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, bu konuda IMF ve Dünya Bankasına çağrıda bulundu.

"Ramazan ayı" açıklaması

Ghebreyesus, video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.

24 Nisan'da başlayacak ramazanda, yüz milyonlarca Müslüman'ın oruç tutması ve toplu ibadet edecek olmasıyla ilgili soruya Ghebreyesus, "Bu pandemiyle mücadelede, siyasi liderlerin ve iş dünyası liderlerinin rolü çok önemli ve merkezi. Dini liderlerin ve toplum liderlerinin rolü de çok ama çok önemlidir." yanıtını verdi.

Ghebreyesus, DSÖ olarak hükümet temsilcileri, siyasi liderler, iş dünyasından liderler, dini liderler ve toplumlar üzerinde etkili tüm kişilere ulaştıklarını kaydetti.

"Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi ülkelerden ciddi finansal destek aldık"Virüse karşı mücadelede bu liderlerin desteğiyle başarıya ulaşacaklarını vurgulayan Ghebreyesus, "Ramazan ile ilgili konuya gelecek olursak, sizin de takip ettiğiniz gibi Orta Doğu ülkeleri virüsün yayılmasını en aza indirgemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onlarla irtibata devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 konusunda Orta Doğu ülkeleriyle çok yakın çalıştıklarını yineleyen Ghebreyesus, mevcut iş birliğinin "oldukça başarılı" olduğunu söyledi.

Ghebreyesus, Suudi Arabistan ve Kuveyt gibi Orta Doğu ülkelerinden "ciddi finansal destek" aldıklarını kaydetti.

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