  • BIST 3.185,89
  • Altın 1006.853
  • Dolar 18.1808
  • Euro 18.2329
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

DSÖ: Pakistan’daki sellerde 800’den fazla tıbbi tesis hasar gördü

» »
DSÖ: Pakistan’daki sellerde 800’den fazla tıbbi tesis hasar gördü
DSÖ: Pakistan’daki sellerde 800’den fazla tıbbi tesis hasar gördü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Pakistan’da muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle ülke genelinde 888 tıbbi tesisin hasar gördüğünü açıkladı.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Pakistan’daki sellerin sağlık hizmetlerine etkisine dair veriler paylaşıldı.

Açıklamada sellerin, ülke genelinde hastane, klinik ve diğer türlü tıbbi tesislerin 888’ine hasar verdiği, 180 tesisi ise tamamen kullanılmaz hale getirdiği bildirildi.

Hastane ve kliniklerin uğradığı hasarın ardından milyonlarca kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı kaydedildi.

Sellerin ülkede halihazırda etkisini gösteren ishal, dang humması, sıtma, çocuk felci ve Kovid-19 salgınlarını daha kötüye götürdüğü, su arıtma kaynaklarının zarar gördüğü bölgelerde salgın riskinin yüksek olduğu bildirildi.

“Selin etkileri önceki yıllardan daha korkunç”
Açıklamada ifadelerine yer verilen DSÖ Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed Al-Mandhari, sellerin bu yıl yol açtığı hasarın önceki yıllardan daha korkunç boyutta olduğunu belirtti.

Mandhari, selin etkili olduğu ve tıbbi tesislerin hasar gördüğü bölgelerde acil sağlık hizmetlerinin sürmesi için DSÖ’nün yardım çalışmalarına başladığını aktardı.

DSÖ Pakistan Temsilcisi Dr. Palitha Mahipala da Pakistan’da sellerin sağlık hizmetlerine olumsuz etkilerini yatıştırmak için sahada bulunduklarını ifade ederek “Selin etkili olduğu bölgedeki vatandaşlara temel sağlık hizmetlerini sağlamak, salgınların yayılımını takip etmek ve önlemek, en büyük önceliğimizdir.” dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinason Ofisi (OCHA), sel felaketinin ardından Pakistan için 160 milyon ABD doları yardım kampanyası başlatmıştı.

Pakistan’da 14 Haziran’dan bu yana etkili olan muson yağmurları sebebiyle 1162 kişi hayatını kaybetti ve 3554 kişi yaralandı. Toplam 33,4 milyon kişi sellerden etkilendi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gerilim tırmanıyor: ABD savaş gemilerini Tayvan’a yöneltti28 Ağustos 2022 Pazar 11:36
  • Putin kesenin ağzını açtı! Ukrayna’dan kaçanlara maaş bağlıyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 23:24
  • Rus güçlerinin Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürüyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:36
  • Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna’dan 3 gemi daha hareket etti27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:44
  • Rusların Karadağ hükümetine ait resmi sitelere siber saldırı düzenlediği iddia edildi27 Ağustos 2022 Cumartesi 18:31
  • Rus ajan, NATO subaylarını baştan çıkarıp gizli bilgilere ulaştı27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:22
  • Putin’in sağ kolunun genç modellerle lüks tatili gündem oldu27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:39
  • Çin: ABD'ye biz dur demezsek güçsüz ülkeler de diyemez27 Ağustos 2022 Cumartesi 13:58
  • Pakistan’da milyonları etkileyen Muson yağmurları yüzlerce can aldı27 Ağustos 2022 Cumartesi 10:46
  • Rusya’nın Almanya’daki Ukraynalı askerleri gözetleme girişiminde bulunduğu iddia edildi26 Ağustos 2022 Cuma 21:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti