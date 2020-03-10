  • BIST 105.438
  • Altın 327,686
  • Dolar 6,1268
  • Euro 6,9799
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

DSÖ: “Pandemi Tehdidi Çok Gerçek Oldu"

» »
DSÖ: “Pandemi Tehdidi Çok Gerçek Oldu"
DSÖ: “Pandemi Tehdidi Çok Gerçek Oldu"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pek çok ülkeye ulaştığını belirterek, "Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, henüz pandemik hastalık kategorisine alınmayan Kovid-19'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"Hafta sonunda 110 ülkede 100 bin Kovid-19 vaka sayısını geçtik" diyen Ghebreyesus, "Pek çok insanın ve ülkenin bu kadar çabuk etkilenmesi kesinlikle rahatsız edici bir durum. Koronavirüs şimdi pek çok ülkeye ayak bastı. Pandemi tehdidi çok gerçek oldu." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, Kovid-19'un tarihte kontrol altına alınabilen ilk pandemi olabileceğine işaret ederek, "Şu ana kadar dünya genelinde bildirilen tüm vakaların yüzde 93'ü sadece dört ülkeden. Bu küresel düzeyde dengesiz bir salgın." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Ghebreyesus, virüse ilişkin ellerindeki en büyük avantajın, hükümetler, işletmeler, toplumlar, aileler ve bireylerin birlikte verdiği kararların salgının gidişatını etkileyebilmesi olduğunu kaydetti.

Kovid-19 ile mücadelede, en temel unsurların her bir ülke için aynı olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Kararlı ve erken harekete geçerek koronavirüsü yavaşlatabileceğimizi ve enfeksiyonları önleyebileceğimizi unutmamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

"BU SAVAŞI KAZANABİLİRİZ"

Ghebreyesus, ayrıca Kovid-19 bulaşan insanların çoğunun iyileştiğini, Çin'de 80 bin kişide vaka tespit edildiğini ve bunların yüzde 70'inin iyileştiğine işaret etti.

Çin, İtalya, Japonya, Güney Kore ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede acil önlemlerin yürürlüğe girdiğini anımsatan Ghebreyesus, "DSÖ, 57 ülkeye kişisel koruyucu ekipman tedarik etti. 28 ülkeye daha sevkiyata hazırlanıyoruz 120 ülkeye de laboratuvar malzemeleri gönderdik." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, virüsün görüldüğü 110 ülkenin 79'unda toplam vaka sayısının 100'ün altında olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaşı kazanabiliriz." dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Korkutan Durum: Testi pozitif çıkan Dr. 5 gündür hastalar ile temas ediyordu09 Mart 2020 Pazartesi 22:15
  • Sağlık Bakanlığı: İki turist karantinaya alındı09 Mart 2020 Pazartesi 21:09
  • Yeni Şafak: Koronavirüs üretilmiş bir virüs, seçkin bir ırk oluşturma planlarını biliyoruz09 Mart 2020 Pazartesi 19:28
  • Dünyanın en yaşlı erkeğinden Koronavirüs açıklaması: Siz asıl İspanyol gribini görecektiniz09 Mart 2020 Pazartesi 19:11
  • Pilli:DSÖ’nün açıklaması ile birlikte olası Korona virüs salgınına yönelik hazırlıklara hemen başladık09 Mart 2020 Pazartesi 16:12
  • Son dakika haberi: Doktorlar şaşkına döndü! Koronavirüste sürpriz gelişme09 Mart 2020 Pazartesi 11:45
  • Mısır'da Kovid-19 Kaynaklı İlk Ölüm09 Mart 2020 Pazartesi 11:15
  • Katar'dan 14 Ülkeden Gelen Yolculara Giriş Yasağı09 Mart 2020 Pazartesi 10:42
  • İtalya'da ölü sayısı 24 saatte 133 arttı: 14 kent karantinada09 Mart 2020 Pazartesi 10:15
  • Çin’de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3122’ye yükseldi09 Mart 2020 Pazartesi 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti