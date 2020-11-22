DSÖ: Remdesivirin yardımcı olduğuna dair kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 tedavisinde kullanılan antiviral olan remdesivirin hastalarının hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirdi.

DSÖ’nün yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Remdesivir, şiddetli Covid-19 vakaları için potansiyel etkili bir tedavi yöntemi olarak dünya çapında ilgi gördü ve hastanede hastaları tedavi etmek için giderek daha fazla kullanılmaktadır. Ancak klinik uygulamadaki rolü belirsizliğini koruyordu.”Açıklamada, DSÖ’nün Covid-19 tanısı konmuş 7 bin hastaya dayandırdığı dört farklı araştırma sonucuna göre, ilacın Covid-19 tanısıyla hastaneye yatırılanlara tavsiye edilmediği, hastaların ne kadar hasta olduklarına bakılmaksızın, hayatta kalmalarına ve solunum ihtiyacına yardımcı olduğuna dair de hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi.