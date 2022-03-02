  • BIST 1.986,09
  • Altın 873.041
  • Dolar 14.0977
  • Euro 15.6659
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

DSÖ: Sağlık Hizmetlerine Saldırı, Uluslararası Hukukun İhlalidir

» »
DSÖ: Sağlık Hizmetlerine Saldırı, Uluslararası Hukukun İhlalidir
DSÖ: Sağlık Hizmetlerine Saldırı, Uluslararası Hukukun İhlalidir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında hastaneleri hedef aldığı iddialarını, "Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir." şeklinde değerlendirdi.

Basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Ukrayna'da bazı sağlık binalarının zarar gördüğü iddialarına değindi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün Ukrayna'da süregelen insani krizden ötürü endişe duyduğunu belirterek, geçen haftaki çatışmalarda hastanelerin hedef alındığına dair örgüte raporların ulaştığını kaydetti.

DSÖ'nün an itibarıyla söz konusu raporları incelediği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, "Sağlık hizmetlerinin tarafsızlığı ve kutsallığı başta olmak üzere sağlık çalışanları, sağlık tesisleri, hastalar ve sağlık hizmetine erişim korunmalıdır." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, isim vermeden Ukrayna-Rusya savaşına değinerek, "Sağlık hizmetlerine saldırı, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki saldırılardan ötürü ülkeyi terk eden sığınmacılara sağlık hizmeti sağlamak için DSÖ'nün ilk yardım konvoyunun yarın Polonya'ya ulaşacağı bilgisini veren Ghebreyesus, "Bölgedeki insani yardım çalışanlarının ihtiyaç sahibi kişilere güvenli ve daimi erişim sağlayabilmesi için güvenlik koridoru oluşturulmalıdır." dedi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisi'ndeki basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna'da sağlık çalışanları ve hastanelerin hedef alınmaması çağrısında bulunmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Canan Karatay '' Bunu yiyin, 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi, ortalık yıkıldı01 Mart 2022 Salı 13:53
  • Endişe Yaratan Uyarı: Covid-19 Aşıları Yenebilir28 Şubat 2022 Pazartesi 23:44
  • Safra Kesesinden Çıkanlar Şaşırttı! Guinness’e Başvuracaklar28 Şubat 2022 Pazartesi 23:19
  • Daha az şeker yemek için en etkili 3’lü Destek Kiti28 Şubat 2022 Pazartesi 21:49
  • Erken menopoz anneliğe engel değil 28 Şubat 2022 Pazartesi 14:57
  • Mide kanseri için 12 önemli risk faktörü28 Şubat 2022 Pazartesi 12:19
  • Uykusuzluğa karşı 9 etkili öneri28 Şubat 2022 Pazartesi 11:48
  • Bilim insanları, ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez görüntüledi27 Şubat 2022 Pazar 21:50
  • Çocuklarda Obezite Belirtileri Nelerdir?27 Şubat 2022 Pazar 19:50
  • Vertigo nedir, belirtileri neler?27 Şubat 2022 Pazar 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti