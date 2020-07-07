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DSÖ: Salgın hızlanıyor, zirveye henüz ulaşmadık

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DSÖ: Salgın hızlanıyor, zirveye henüz ulaşmadık
DSÖ: Salgın hızlanıyor, zirveye henüz ulaşmadık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla corona virüsü vakası rapor edildiğini belirterek, “Covid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık” dedi.

AA’nın haberine göre, DSÖ’nün İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurguladı

Salgının patlak vermesinden üç ay sonra tüm dünyada vaka sayının 400 bine ulaştığını anımsatan Ghebreyesus şöyle konuştu: “Sadece hafta sonu ise dünya genelinde 400 binden fazla vaka vardı. Şu anda 11,4 milyon Covid-19 vaka sayımız var ve 535 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Covid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık. Ölü sayısı küresel olarak dengelenmiş gibi görünse de gerçekte bazı ülkeler ölüm sayısını azaltmada önemli ilerleme kaydetmişken, diğer ülkelerde ölümler hala artıyor.”

Ghebreyesus, virüsün hafife alınamayacağı, çok ciddi olduğu ve hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısını yaptı. 

DSÖ ekibi Çin’e gidiyor

Son birkaç aydır Covid-19’un kaynağının tartışıldığını belirten Ghebreyesus, DSÖ ekibinin virüsün kaynağını Çinli meslektaşlarıyla birlikte ‘tanımlamak‘ üzere hafta sonu Çin’e gideceğini söyledi.

 

Ghebreyesus, DSÖ liderliğindeki misyonun ‘virüsün hayvandan insana nasıl geçtiğini’ de araştıracağını kaydetti.

Bolsonaro’ya ‘geçmiş olsun’ mesajı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’da Covid-19 tespit edilmesiyle ilgili bir soruya da Ghebreyesus, “Kendisinin iyi olmasını ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyoruz” cevabını verdi. 

Ghebreyesus, Bolsonaro’nun semptomlarının hafif olması ve en kısa zamanda ofisine dönerek ülkesine hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Bolsonaro, pandemi süreciyle ilgili DSÖ’ye karşı sert eleştiriler yöneltiyordu.

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