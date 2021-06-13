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DSÖ: Salgını bitirmek için G7 ülkelerinin vaadinden 10 kat daha fazla aşıya ihtiyaç var

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DSÖ: Salgını bitirmek için G7 ülkelerinin vaadinden 10 kat daha fazla aşıya ihtiyaç var
DSÖ: Salgını bitirmek için G7 ülkelerinin vaadinden 10 kat daha fazla aşıya ihtiyaç var

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs salgınını sonlandırmak için G7 ülke liderlerinin ihtiyacı olan ülkelere vadettiğinden 10 kat daha fazla aşıya ihtiyaç olduğu uyarısında bulundu.

Açıklama DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus'tan geldi. G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan İngiliz Başbakan Boris Johnson, 100 milyon dozu kendi ülkesinden, 500 milyon dozu ise ABD'den olmak üzere, G7 ülkelerinin toplamda 1 milyar doz aşı bağışlıyacağını açıklamıştı. Bu duyuruyu değerlendiren Tedros, salgını bitirmek için küresel nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerektiğini ifade etti ve "Bunu başarmak için en az 11 milyar doz aşıya ihtiyacımız" var dedi.

DSÖ Genel Sekreteri ayrıca koronavirüse karşı geliştirilen aşıların üretim kapasitesini artırmak için bu alanda fikri mülkiyet hakkının kaldırılması talebini de yineledi. Söz konusu öneri Washington'dan destek görse de Avrupa'da yanıtsız kalmıştı.

G7 ülkelerinin toplam nüfusunun neredeyse yarısının en az bir doz aşı olduğunu aktaran Tedros, Afrika'da bu oranın sadece yüzde 2,2 olduğunu hatırlattı. DSÖ verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 13'ünden daha azı tek doz koronavirüs aşısı yaptırabildi.

DSÖ, aşı tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle her 10 Afrika ülkesinden 9'unun eylül ayı aşı hedefine ulaşamayacağını öngörüyor.

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